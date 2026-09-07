Новые правила в киевском метро: как изменится движение поездов с 10 сентября

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В случае повышения уровня угрозы в Киеве схема работы метро может измениться. В первую очередь это касается открытых участков, где движение поездов будет зависеть от обстановки в плане безопасности. Для пассажиров предусмотрены различные варианты работы зеленой и красной линий в зависимости от того, какой уровень угрозы объявлен. Изменения вступят в силу с 10 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Что будет с зеленой веткой

При желтом уровне угрозы Сирецко-Печерская линия метро, известная как зеленая ветка, будет работать без ограничений. Поезда продолжат курсировать через Южный мост, поэтому пассажиры смогут пользоваться метро для поездок между правым и левым берегами Днепра.

Другая ситуация предусмотрена в случае объявления красного уровня угрозы. Тогда зеленая ветка не будет работать как единый маршрут от Сыреца до Красного хутора. Движение разделят на два отдельных участка.

На правом берегу поезда будут курсировать между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Отдельно будет работать левобережный участок — от "Славутича" до "Красного хутора". Поэтому проехать по зеленой ветке через Южный мост без пересадки в это время не получится. Пассажирам, которым нужно добраться с одного берега Днепра на другой, стоит заранее продумать альтернативный маршрут.

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Как будет работать красная линия

Святошинско-Броварская, или красная ветка метро, будет работать в ограниченном режиме. Поезда будут перевозить пассажиров по подземному участку между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Поэтому при повышении уровня угрозы привычный маршрут может прерываться, а для продолжения поездки придется использовать наземный транспорт.

Как будут курсировать автобусы

Наземный общественный транспорт продолжит работать без ограничений. Кроме того, город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий направление красной линии метро. Он проходит от станции "Дворец спорта" через "Арсенальную" до станции "Лесная". Такой маршрут может стать альтернативой для пассажиров, которым нужно добраться до районов, обслуживаемых красной линией.

Ранее Новини.LIVE писали, как будет работать метро Харькова в сентябре. Метро будет ежедневно принимать пассажиров с 5:30 до 21:30, а интервалы движения будут зависеть от дня и времени. Проезд остается бесплатным, а во время воздушной тревоги пассажиры могут находиться в метро при наличии документа, удостоверяющего личность.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а в субботу и в праздничные дни поезда не курсируют.