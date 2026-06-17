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Главная Транспорт В Италию за 15 евро: у Ryanair стартовала новая распродажа

В Италию за 15 евро: у Ryanair стартовала новая распродажа

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 14:42
Распродажа Ryanair: доступные направления и цены
Пассажиры летят на самолете Ryanair. Фото: Ryanair, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новыми предложениями. Компания запустила распродажу билетов на рейсы в июне и июле. Путешественники могут "за копейки" посетить популярные города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Летняя акция от Ryanair

Акция Ryanair Podróże Last Minute (Ред. — «Горящие туры») будет действовать только до 18 июня включительно. Она распространяется на авиарейсы с 18 июня по 31 июля 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

  • Варшава (WMI) – Болонья (Италия) — от 15 евро;
  • Варшава (WAW) – Пиза (Италия) — от 21 евро;
  • Краков – Дубровник (Хорватия) — от 14 евро;
  • Бухарест – Неаполь (Италия) — от 14 евро;
  • Яссы – Милан (Италия) — от 15 евро;
  • Братислава – Ламеция (Италия) — от 14 евро;
  • Будапешт – Рим (Италия) — от 15 евро.

Перед бронированием пассажирам следует учесть, что в акционную стоимость билетов входит только ручная кладь, а также не учтен административный сбор. Пассажир может взять с собой в самолет небольшую сумку, которая должна помещаться под передним сиденьем.

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Небольшой ручной кладью может быть рюкзак, сумочка или сумка для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см. За более крупную сумку или чемодан придется доплачивать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

авиарейсы путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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