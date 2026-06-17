Распродажа Ryanair: доступные направления и цены

В Италию за 15 евро: у Ryanair стартовала новая распродажа
Ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новыми предложениями. Компания запустила распродажу билетов на рейсы в июне и июле. Путешественники могут "за копейки" посетить популярные города Европы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.
Летняя акция от Ryanair
Акция Ryanair Podróże Last Minute (Ред. — «Горящие туры») будет действовать только до 18 июня включительно. Она распространяется на авиарейсы с 18 июня по 31 июля 2026 года.
Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:
- Варшава (WMI) – Болонья (Италия) — от 15 евро;
- Варшава (WAW) – Пиза (Италия) — от 21 евро;
- Краков – Дубровник (Хорватия) — от 14 евро;
- Бухарест – Неаполь (Италия) — от 14 евро;
- Яссы – Милан (Италия) — от 15 евро;
- Братислава – Ламеция (Италия) — от 14 евро;
- Будапешт – Рим (Италия) — от 15 евро.
Перед бронированием пассажирам следует учесть, что в акционную стоимость билетов входит только ручная кладь, а также не учтен административный сбор. Пассажир может взять с собой в самолет небольшую сумку, которая должна помещаться под передним сиденьем.
Небольшой ручной кладью может быть рюкзак, сумочка или сумка для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см. За более крупную сумку или чемодан придется доплачивать.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.
Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.