Ryanair расширил летнее расписание: новые доступные направления

Ryanair анонсировал новые направления из Польши: куда можно выгодно улететь
Популярный ирландский лоукостер Ryanair расширил карту полетов. Компания обновила летнее расписание и добавила аж 19 новых маршрутов. Благодаря новым предложениям пассажиры могут выгодно улететь из Польши на курорты Италии и Балкан.
Новые рейсы Ryanair
Авиакомпания добавила 7 маршрутов из польских аэропортов в албанскую Тирану. Отсюда туристы могут добраться до Дурреса, Саранды и Ксамиля. Кроме того, лоукостер открыл стратегический рейс в Дубровник (Хорватия) и Подгорицу (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.
Кроме того, лоукостер добавил 6 новых рейсов на итальянские курорты. При этом компания обошла наиболее популярные города Рим и Милан и анонсировала маршруты из Польши в
- Калабрии (Ламеция-Терме);
- Сицилии (Трапани и Палермо);
- Сардинии (Альгеро);
- побережье Адриатики (Римини).
Кроме курортов, путешественники могут этим летом выгодно посетить датский Орхус, шведское Мальме или ирландский Шеннон.
Новые доступные направления из Польши:
- Варшава: Альгеро (Сардиния), Ламеция-Терме (Калабрия), Братислава, Мальме;
- Вроцлав: Римини, Тирана;
- Катовице: Малага, Ламеция-Терме (Италия), Тирана, Орхус;
- Гданьск: Дубровник (Хорватия), Палермо (Сицилия), Тирана, Бухарес (Румыния).
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair отменил полеты на португальские Азорские острова, которые часто сравнивают с Гавайями из-за черных песчаных пляжей. Из-за высоких авиасборов тысячи путешественников из Лондона, Брюсселя, Лиссабона и Порту не смогут посетить острова. За туда летало по меньшей мере 400 000 пассажиров.
Также Новини.LIVE писали, на сколько еще времени Ryanair хватит забронированного по старым ценам топлива для самолетов. В частности, перевозчик рискует столкнуться с перебоями в поставках в Европе уже в конце весны. Цены на билеты могут взлететь уже в конце мая или в июне.
