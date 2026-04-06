Ryanair расширил летнее расписание: новые доступные направления

Популярный ирландский лоукостер Ryanair расширил карту полетов. Компания обновила летнее расписание и добавила аж 19 новых маршрутов. Благодаря новым предложениям пассажиры могут выгодно улететь из Польши на курорты Италии и Балкан.

Новые рейсы Ryanair

Авиакомпания добавила 7 маршрутов из польских аэропортов в албанскую Тирану. Отсюда туристы могут добраться до Дурреса, Саранды и Ксамиля. Кроме того, лоукостер открыл стратегический рейс в Дубровник (Хорватия) и Подгорицу (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Кроме того, лоукостер добавил 6 новых рейсов на итальянские курорты. При этом компания обошла наиболее популярные города Рим и Милан и анонсировала маршруты из Польши в

Калабрии (Ламеция-Терме);

Сицилии (Трапани и Палермо);

Сардинии (Альгеро);

побережье Адриатики (Римини).

Кроме курортов, путешественники могут этим летом выгодно посетить датский Орхус, шведское Мальме или ирландский Шеннон.

Новые доступные направления из Польши:

Варшава: Альгеро (Сардиния), Ламеция-Терме (Калабрия), Братислава, Мальме;

Вроцлав: Римини, Тирана;

Катовице: Малага, Ламеция-Терме (Италия), Тирана, Орхус;

Гданьск: Дубровник (Хорватия), Палермо (Сицилия), Тирана, Бухарес (Румыния).

