Розпродаж Ryanair: доступні напрямки та ціни

Пасажири мандрують в літаку Ryanair. Фото: Ryanair, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новими пропозиціями. Компанія відкрила розпродаж на рейси на червень та липень. Мандрівники можуть "за копійки" відвідати популярні міста Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Літня акція від Ryanair

Акція Ryanair Podróże Last Minute (Ред.— Гарячі подорожі) буде діяти лише до 18 червня включно. Вона поширюється на авіарейси з 18 червня по 31 липня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:

Варшава (WMI) – Болонья (Італія) — від 15 євро;

Варшава (WAW) – Піза (Італія) — від 21 євро;

Краків – Дубровник (Хорватія) — від 14 євро;

Бухарест – Неаполь (Італія) — від 14 євро;

Ясси – Мілан (Італія) — від 15 євро;

Братислава – Ламеція (Італія)— від 14 євро;

Будапешт – Рим (Італія) — від 15 євро.

Перед бронюванням пасажирам варто врахувати, що у акційну вартість квитків входить лише ручна поклажа, а також не враховано адміністративний збір. Пасажир може взяти із собою в літак невелику сумку, яка має поміщатися під переднім сидінням.

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Невеликою ручною поклажею може бути рюкзак, сумочка або сумка для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см. За більшу сумку чи валізу доведеться доплачувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.