Розпродаж Ryanair: доступні напрямки та ціни

До Італії за 15 євро: у Ryanair стартував новий розпродаж
Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новими пропозиціями. Компанія відкрила розпродаж на рейси на червень та липень. Мандрівники можуть "за копійки" відвідати популярні міста Європи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.
Літня акція від Ryanair
Акція Ryanair Podróże Last Minute (Ред.— Гарячі подорожі) буде діяти лише до 18 червня включно. Вона поширюється на авіарейси з 18 червня по 31 липня 2026 року.
Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:
- Варшава (WMI) – Болонья (Італія) — від 15 євро;
- Варшава (WAW) – Піза (Італія) — від 21 євро;
- Краків – Дубровник (Хорватія) — від 14 євро;
- Бухарест – Неаполь (Італія) — від 14 євро;
- Ясси – Мілан (Італія) — від 15 євро;
- Братислава – Ламеція (Італія)— від 14 євро;
- Будапешт – Рим (Італія) — від 15 євро.
Перед бронюванням пасажирам варто врахувати, що у акційну вартість квитків входить лише ручна поклажа, а також не враховано адміністративний збір. Пасажир може взяти із собою в літак невелику сумку, яка має поміщатися під переднім сидінням.
Невеликою ручною поклажею може бути рюкзак, сумочка або сумка для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см. За більшу сумку чи валізу доведеться доплачувати.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.
Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.