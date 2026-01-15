Видео
Главная Транспорт В Японии кота официально назначили начальником ж/д станции

В Японии кота официально назначили начальником ж/д станции

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 21:22
В Японии начальником станции назначили кота — детали
Президент Вакаяма Мицунобу Кодзима держит кота Йонтама. Фото: Kyodo

В Японии в префектуре Вакаяма железнодорожную станцию возглавил кот по имени Йонтама. Новое "назначение" продолжило почти двадцатилетнюю традицию, которая способствовала развитию туризма и помогла спасти железную дорогу от финансовых трудностей.

Об этом сообщает Kyodo.

Читайте также:

Кот стал начальником железнодорожной станции

Отмечается, что во время церемонии на станции Киши на линии Кишигава железнодорожная компания Wakayama Electric Railway Co. также назначила заместителя начальника железнодорожной станции — кота Рокутаму.

Перед зданием вокзала президент Вакаяма Мицунобу Кодзима повесил на шею кота Йонтама медаль с выгравированным титулом начальника станции. Кота поприветствовали бурными аплодисментами.

После церемонии Кодзима сказал журналистам, что надеется, что Йонтама "будет вести за собой как начальник станции во время, когда местные железные дороги находятся на пороге больших перемен".

Предшественник нового начальника станции Йонтама умер в ноябре прошлого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые станцию Киши в 2007 году возглавил кот Таму. Пушистый привлек внимание туристов со всего мира, что дало станции удержаться на плаву.

Это положило начало тенденции, когда другие местные железные дороги, испытывавшие финансовые трудности по всей Японии, назначали котов, собак, кроликов и других животных начальниками станций.

Ранее мы рассказывали, что European Sleeper запускает новый ночной железнодорожный рейс через 5 популярных стран Европы. Билеты поступят в продажу уже в январе-феврале 2026 года.

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
