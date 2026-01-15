Відео
Головна Транспорт В Японії кота офіційно призначили начальником залізничної станції

В Японії кота офіційно призначили начальником залізничної станції

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:22
В Японії начальником станції призначили кота — деталі
Президент Вакаяма Міцунобу Кодзіма тримає кота Йонтама. Фото: Kyodo

В Японії у префектурі Вакаяма залізничну станцію очолив кіт на ім'я Йонтама. Нове "призначення" продовжило майже двадцятирічну традицію, яка сприяла розвитку туризму та допомогла врятувати залізницю від фінансової скрути.

Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що під час церемонії на станції Кіші на лінії Кішігава залізнична компанія Wakayama Electric Railway Co. також призначила заступника начальника залізничної станції — кота Рокутаму.

Перед будівлею вокзалу президент Вакаяма Міцунобу Кодзіма повісив на шию кота Йонтама медаль з вигравіруваним титулом начальника станції. Кота привітали бурхливим оплесками.

Після церемонії Кодзіма сказав журналістам, що сподівається, що Йонтама "буде вести за собою як начальник станції в час, коли місцеві залізниці перебувають на порозі великих змін".  

Попередник нового начальника станції Йонтама помер у листопаді минулого року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вперше станцію Кіші у 2007 році очолив кіт Таму. Пухнастий привернув увагу туристів з усього світу, що дало станції утриматися на плаву.

Це поклало початок тенденції, коли інші місцеві залізниці, що зазнавали фінансових труднощів по всій Японії, призначали котів, собак, кроликів та інших тварин начальниками станцій.

Раніше ми розповідали, що European Sleeper запускає новий нічний залізничний рейс через 5 популярних країн Європи. Квитки надійдуть у продаж вже у січні-лютому 2026 року. 

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
