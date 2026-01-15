В Японії начальником станції призначили кота — деталі

Президент Вакаяма Міцунобу Кодзіма тримає кота Йонтама. Фото: Kyodo

В Японії у префектурі Вакаяма залізничну станцію очолив кіт на ім'я Йонтама. Нове "призначення" продовжило майже двадцятирічну традицію, яка сприяла розвитку туризму та допомогла врятувати залізницю від фінансової скрути.

Про це повідомляє Kyodo.

Кіт став начальником залізничної станції

Зазначається, що під час церемонії на станції Кіші на лінії Кішігава залізнична компанія Wakayama Electric Railway Co. також призначила заступника начальника залізничної станції — кота Рокутаму.

Перед будівлею вокзалу президент Вакаяма Міцунобу Кодзіма повісив на шию кота Йонтама медаль з вигравіруваним титулом начальника станції. Кота привітали бурхливим оплесками.

Після церемонії Кодзіма сказав журналістам, що сподівається, що Йонтама "буде вести за собою як начальник станції в час, коли місцеві залізниці перебувають на порозі великих змін".

Попередник нового начальника станції Йонтама помер у листопаді минулого року.

Вперше станцію Кіші у 2007 році очолив кіт Таму. Пухнастий привернув увагу туристів з усього світу, що дало станції утриматися на плаву.

Це поклало початок тенденції, коли інші місцеві залізниці, що зазнавали фінансових труднощів по всій Японії, призначали котів, собак, кроликів та інших тварин начальниками станцій.

