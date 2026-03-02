České dráhy (ČD) и PKP Intercity запускают новый поезд — куда буде курсировать

Польский Pendolino впервые будет курсировать в Чехию. Фото: Pendolino, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажиры в Чехии впервые смогут путешествовать на польском скоростном поезде ED250 Pendolino. Первые рейсы отправятся уже в начале марта, маршрут будет включать 5 городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Польский Pendolino расширил карту рейсов

Отмечается, что с 9 марта по 17 июня 2026 года национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин.

Польский Pendolino будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.

Поезд ED250 будет курсировать по маршруту Богумин — Острава — Оломоуц — Пардубице — Прага.

Что известно о поездах ED250 Pendolino

Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, а также оборудованы для для людей с ограниченной мобильностью. В подвижном составе также курсирует вагон-бистро, обслуживаемый польской компанией WARS.

Поезда способны разгонять скорость до 250 км/ч.

