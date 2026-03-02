Видео
Главная Транспорт Польский Pendolino впервые будет курсировать в Чехию

Польский Pendolino впервые будет курсировать в Чехию

Дата публикации 2 марта 2026 14:22
České dráhy (ČD) и PKP Intercity запускают новый поезд — куда буде курсировать
Польский Pendolino впервые будет курсировать в Чехию. Фото: Pendolino, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажиры в Чехии впервые смогут путешествовать на польском скоростном поезде ED250 Pendolino. Первые рейсы отправятся уже в начале марта, маршрут будет включать 5 городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Читайте также:

Польский Pendolino расширил карту рейсов

Отмечается, что с 9 марта по 17 июня 2026 года национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин.

Польский Pendolino будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.

Поезд ED250 будет курсировать по маршруту Богумин — Острава — Оломоуц — Пардубице — Прага.

Что известно о поездах ED250 Pendolino

Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, а также оборудованы для для людей с ограниченной мобильностью. В подвижном составе также курсирует вагон-бистро, обслуживаемый польской компанией WARS.

Поезда способны разгонять скорость до 250 км/ч.

Ранее мы рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут пролягатме вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также писали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия). Новый маршрут сократил пассажирам время в пути между двумя городами примерно до трех с половиной часов.

Польша путешествие Чехия поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
