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Главная Транспорт Украинцы призвали снизить тарифы на такси во время тревог

Украинцы призвали снизить тарифы на такси во время тревог

Ua ru
8 сентября 2026 12:37
Во время тревоги стоимость такси не будет повышаться более чем в 1,5 раза: что может измениться для пассажиров
Такси Uklon. Коллаж: Новини.LIVE

Во время воздушной тревоги тарифы на такси существенно повышаются. Украинцы призывают положить конец росту цен и установить ценовые ограничения. Пассажиры подали петицию в Кабинет министров Украины, в соответствии с которой предлагается установить максимальный коэффициент к базовому тарифу, временно отменить комиссию платформ и усилить контроль за алгоритмами формирования стоимости поездок.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

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Ограничение роста тарифов на такси в Украине

Автор инициативы пояснил, что во время воздушной тревоги цены на такси растут в несколько раз. Больше всего такое подорожание бьет по кошелькам тех, кто не может отложить поездку — семей с детьми, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

В частности, тарифы Bolt растут на 20–50%, а сокращение числа водителей приводит к еще более заметному дисбалансу и более высоким ценам.

В документе отмечается, что государственное регулирование должно действовать не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины — Одессе, Днепре, Запорожье, Сумах и других.

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Автор предлагает правительству установить предельный динамический коэффициент на уровне не выше 1,5 к базовому тарифу такси, действовавшему на момент объявления тревоги. Также он просит снизить до нуля комиссию платформы за поездки — таким образом снижение тарифов будет происходить за счет сервиса, а не водителей.

Кроме того, пассажиры призывают компании отображать до подтверждения заказа базовый тариф, примененный коэффициент и причину его использования.

Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба должны регулярно контролировать соответствующие коэффициенты во всех регионах страны.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отвечать за контроль предельных цен, коэффициентов и размеров надбавок на услуги такси. При этом штрафовать предлагается не водителей, а платформы.

Автор петиции также призывает правительство создать максимально прозрачную схему подачи жалоб на завышенные цены, где можно будет отслеживать статус рассмотрения заявки и возможность вернуть излишне уплаченные средства.

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тарифы такси воздушная тревога
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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