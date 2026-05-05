Elron снизил цены на проездные на 36%: доступные направления

Подросток путешествует поездами Elron. Фото: Elron/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный эстонский железнодорожный перевозчик Elron решил порадовать своих пассажиров. Компания на фоне существенного роста на горючее объявила о новой акции. Цены на абонементы были снижены на 36%.

Об этом Elron сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Весенняя распродажа Elron

Путешественники получили возможность попутешествовать по Эстонии "за копейки". Цены на проездные стартуют от двух евро в день (примерно 100 гривен).

"Цены на топливо постоянно растут, но мы ... с 1 мая снизили цены на абонементы на 36%. С абонементом езди столько, сколько сможешь! Чем больше ездишь, тем выгоднее", — говорится в сообщении.

Снижение эти на абонементы распространяется на все маршруты, самые большие скидки — на междугородних маршрутах. В частности, цена 30-дневного билета на маршруте:

Читайте также:

Таллинн — Тарту — снизилась с 297 евро до 189 евро;

Таллинн — Нарва — с 330 евро до 210 евро;

Тарту — Валга — с 143 евро до 91 евро.

Кроме того, цена самого дорогого 30-дневного билета на пригородные поезда (зоны I-V) также уменьшилась со 121 евро до 88,90 евро.

Путешественники имеют возможность приобрести абонементы на срок от 1 до 30 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Leo Express презентовал новые поезда Talgo. Они могут разгоняться до 200 км/ч и отличаются просторным размещением сидений и низкопольной конструкцией. Они будут курсировать не только на внутренних рейсах, но и на международных.

Также Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity запусти программу лояльности для пассажиров. Она дает возможность накапливать баллы за каждую поездку. Эти баллы путешественники потом смогут обменивать на бесплатные билеты.