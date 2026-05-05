Путешествия по Эстонии от 2 евро в день: Elron запустил новую акцию

Дата публикации 5 мая 2026 12:37
Elron снизил цены на проездные на 36%: доступные направления
Подросток путешествует поездами Elron. Фото: Elron/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный эстонский железнодорожный перевозчик Elron решил порадовать своих пассажиров. Компания на фоне существенного роста на горючее объявила о новой акции. Цены на абонементы были снижены на 36%.

Об этом Elron сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Весенняя распродажа Elron

Путешественники получили возможность попутешествовать по Эстонии "за копейки". Цены на проездные стартуют от двух евро в день (примерно 100 гривен).

"Цены на топливо постоянно растут, но мы ... с 1 мая снизили цены на абонементы на 36%. С абонементом езди столько, сколько сможешь! Чем больше ездишь, тем выгоднее", — говорится в сообщении.

Снижение эти на абонементы распространяется на все маршруты, самые большие скидки — на междугородних маршрутах. В частности, цена 30-дневного билета на маршруте:

Читайте также:
  • Таллинн — Тарту — снизилась с 297 евро до 189 евро;
  • Таллинн — Нарва — с 330 евро до 210 евро;
  • Тарту — Валга — с 143 евро до 91 евро.

Кроме того, цена самого дорогого 30-дневного билета на пригородные поезда (зоны I-V) также уменьшилась со 121 евро до 88,90 евро.

Путешественники имеют возможность приобрести абонементы на срок от 1 до 30 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Leo Express презентовал новые поезда Talgo. Они могут разгоняться до 200 км/ч и отличаются просторным размещением сидений и низкопольной конструкцией. Они будут курсировать не только на внутренних рейсах, но и на международных.

Также Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity запусти программу лояльности для пассажиров. Она дает возможность накапливать баллы за каждую поездку. Эти баллы путешественники потом смогут обменивать на бесплатные билеты.

Эстония путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
