Leo Express запускает поезда Talgo: как они выглядят (фото)

Пассажиры едут в поезде Leo Express. Фото: leoexpress.com. Коллаж: Новини.LIVE

Чешский частный оператор Leo Express презентовал новые поезда Talgo. Уже 30 апреля они соединят Чехию и Словакию. По сравнению с другими поездам, в них гораздо больше пространства, даже в эконом-классе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Leo Express запускает новые поезда Talgo

Поезда Talgo состоят из 13 вагонов и вмещают примерно 350 пассажиров. Они оборудованы специальными колесами, которые позволяют автоматически менять колею во время движения.

Поезда смогут разгоняться до 200 км/ч, а тягу обеспечивают современные многосистемные локомотивы Vectron, поставленные компанией Siemens Mobility.

Поезда Talgo отличаются просторным размещением сидений и низкопольной конструкцией. Пассажиры могут заказать закуски и блюда в салоне или посетить вагон-бистро.

Некоторые поезда оборудованы автоматами с закусками и напитками и микроволновой печью. В бизнес-классе пассажиры также могут бесплатно приготовить себе кофе и другие напитки.

Для семей в поездах предусмотрена специальная детская зона с местом для колясок. Для малышей будет отдельное специальное меню и развлечения, что сделает поездку в разы приятнее.

Кроме того, благодаря низкому центру тяжести и пассивной системе наклона поезда обеспечивают высокий уровень комфорта даже на извилистых маршрутах.

Кроме Праги, поезда Talgo можно будет увидеть в Пардубице, Оломоуце, Отроковице, Старе-Место-у-Угерском-Градиште, Годонине и Бржецлаве, а затем — на центральном вокзале в Братиславе (Словакия).

Билеты на новые поезда Talgo уже можно приобрести на сайт и в приложении перевозчика, цены стартуют от 4 евро. Пассажирам доступны места в классах "Бизнес" и "Эконом".

