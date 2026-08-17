Рейс SkyUp 2026: какую сумку можно взять с собой в самолет без доплаты

Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook

Украинцы часто выбирают для путешествий авиакомпанию SkyUp. Пассажирам следует помнить, что авиаперевозчик установил строгие правила перевозки ручной клади. За их превышение придется доплачивать в аэропорту, а оплата багажа может обойтись дороже, чем сам билет.

Об этом говорится на официальном сайте SkyUp, сообщает Новини.LIVE.

Какую сумку SkyUp разрешает брать на борт самолета

На рейсах SkyUp ручная кладь включена в стоимость билета в зависимости от выбранного тарифа. Путешественники без доплат по тарифу Just Fly могут взять с собой небольшую ручную кладь размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

По тарифу Fly & Smile пассажиры могут взять с собой на борт самолета чуть больше вещей — крупную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

По тарифу Fly & Celebrate пассажиры имеют право взять с собой в самолет две сумки или чемодана — одну размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг, а другую — размером до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

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Стоимость третьего места ручной клади по этому тарифу составит от 4 до 8 евро при обращении в службу поддержки, через официальный сайт или агентский модуль; в аэропорту цена увеличится до 25–40 евро.

Все дополнительные предметы пассажиров (например, верхняя одежда, зонт, ноутбук и т.д.) должны быть упакованы либо в ручную кладь, либо оплачены как отдельная единица.

Пассажиры, путешествующие с младенцами, могут взять в салон одну единицу зарегистрированного багажа весом до 10 кг, а также 1 единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами до 40x30x20 см. Родители могут взять с собой еду, игрушки и другие необходимые детские вещи для использования во время полета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в некоторых аэропортах пассажиров обязывают переливать жидкости в емкости объемом до 100 мл, общий объем которых не должен превышать 1 л. За нарушение этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и кремы для загара.