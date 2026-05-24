Главная Транспорт Украинцы могут онлайн проверить запрет на выезд за границу

Украинцы могут онлайн проверить запрет на выезд за границу

Дата публикации 24 мая 2026 13:56
Выезд за границу: как украинцам проверить ограничения онлайн
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Украинцы в онлайн режиме получили возможность проверить ограничения на выезд за границу. Такая функция может существенно сэкономить во время путешествия в отпуск.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Новини.LIVE.

Как проверить ограничения на границе

Отмечается, что граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

В частности, в сервисе "Личный кабинет" указываются ограничения наложенные судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

В ГНСУ предупредили, что ограничения из-за военного положения проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются. Также все данные защищены в соответствии с Законом "О защите персональных данных".

Как проверить наложенные ограничения

Украинцам нужно зарегистрироваться через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП. Благодаря реестрам система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ и пассажирам мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Европе заработала на полную система въезда/выезда ЕС (EES). Однако из-за новых процедур в аэропортах возникли километровые очереди. В частности, постоянно выходят из строя автоматические кабинки для снятия биометрических данных и время от времени возникают сбои в IT-инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

правила проверки выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
