European Sleeper запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем и Миланом — цены на билеты и расписание

Туристка путешествует новым поездом по Европе. Фото: European Sleeper, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Новый ночной поезд вскоре соединит четыре европейских города. Компания European Sleeper в сентябре 2026 года запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем (Бельгия) и Миланом (Италия).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Реклама

Читайте также:

Новый поезд в Европе

Отмечается, что поезд будет останавливаться в Брюсселе (Бельгия), Кельне (Германия), Цюрихе (Швейцария) и Милане (Италия).

В поезде будут доступны бюджетные места и спальные вагоны. Также будет возможность выбрать спальные места категорий Comfort Standard и Comfort Plus.

В купе "Комфорт" может разместиться до пяти человек, Вагон оснащен местами, которые днем являются сиденьями, а вносе трансформируются в кровати. В поезде можно будет забронировать места в отдельных женских купе.

Каждый пассажир получит одеяло, простыню и подушку. В купе будет доступна вода в бутылках, есть небольшой столик у окна и большой раскладной стол.

Полотенца, туалетные принадлежности, завтрак, минеральная вода и приветственный напиток также включены в стоимость.

В поезде также планируется обустроить небольшой буфет, где пассажиры смогут приобрести закуски и напитки.

В поезде будут доступны розетки и бесплатный Wi-Fi.

Дата запуска поезда была перенесена с 18 июня на 9 сентября, билеты поступят в продажу 17 марта.

Поезд будет курсировать из Брюсселя по понедельникам, четвергам и субботам, а из Милана - по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Брюсселя поезд будет отправляться в 17:56, останавливаясь в Кельне в 22:07, в Цюрихе на следующий день в 6:42 и прибывать в Милан в 11:30.

Из Милана поезд будет отправляться ежедневно в 17:30, останавливаясь в Цюрихе в 22:35, в Кельне на следующий день в 7:59 и, наконец, в Брюсселе в 11:10.

Поезд будет останавливаться в Льеже (Бельгия), Аахене (Германия); Арт-Гольдау, Гешенене, Беллинцони, Лугано и Кьяссо (Швейцария) и на озере Комо (Италии).

Билеты в классическом купе стоят от 49,99 евро в одну сторону.

Ранее мы рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также писали, что чешский национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага - Богумин. Pendolino впервые будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.

Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, обустроены для для людей с ограниченной мобильностью.