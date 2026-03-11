Акция Deutsche Bahn — куда можно выгодно поехать в Германии

Женщина бюджетно путешествует по Германии благодаря распродаже Deutsche Bahn. Фото: railcolornews.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) запустил новую акцию для пассажиров, которая позволяет по доступным ценам путешествовать скоростными поездами. Скидки распространяются на скоростные экспрессы ICE, IC и EC, которые развивают скорость до 300 км/ч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Реклама

Читайте также:

Распродажа билетов Deutsche Bahn

Отмечается, что акция действует на билеты по тарифу "Super Sparpreis" и действует пока они не иссякнут. Поездки для детей в возрасте до 14 лет — бесплатные, однако обязательно сопровождение взрослых.

Предложение DB распространяется на рейсы с отправкой с марта по май 2026 года. В стоимость также учитывается доезд до станции отправления региональными поездами (RE, RB) или S-Bahn.

Доступные направления по Германии:

Дортмунд — Кельн: от 7 евро;

Франкфурт/Одер — Берлин: от 7 евро;

Лейпциг — Дрезден: от 7 евро;

Штутгарт — Ульм: от 7 евро;

Ганновер — Гамбург: от 10 евро;

Карлсруэ — Фрайбург: от 10 евро;

Мюнхен — Нюрнберг: от 15 евро.

Акционные билеты на официальном сайте и в мобильном приложении Deutsche Bahn стоит искать по фильтру "Show our best prices" и обязательно добавить условие "Long-distance travel only".

Из Варшавы и Перемышля в Германию украинцам выгоднее всего добраться из хаба Франкфурт-на-Одере. Оттуда можно выгодно добраться поездами Deutsche Bahn до Берлина и других городов Баварии.

Ранее мы рассказывали, что железнодорожный перевозчик European Sleeper запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем (Бельгия) и Миланом (Италия). Поезд будет останавливаться в Брюсселе (Бельгия), Кельне (Германия), Цюрихе (Швейцария) и Милане (Италия).

В нем будут доступны бюджетные места и спальные вагоны. Также будет возможность выбрать спальные места категорий Comfort Standard и Comfort Plus.

Также писали, что чешский национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин. Pendolino впервые будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.

Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, обустроены для для людей с ограниченной мобильностью.