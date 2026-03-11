Акция Deutsche Bahn — куда можно выгодно поехать в Германии

В Берлин за 7 евро — Deutsche Bahn порадовал новой распродажей
Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) запустил новую акцию для пассажиров, которая позволяет по доступным ценам путешествовать скоростными поездами. Скидки распространяются на скоростные экспрессы ICE, IC и EC, которые развивают скорость до 300 км/ч.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.
Распродажа билетов Deutsche Bahn
Отмечается, что акция действует на билеты по тарифу "Super Sparpreis" и действует пока они не иссякнут. Поездки для детей в возрасте до 14 лет — бесплатные, однако обязательно сопровождение взрослых.
Предложение DB распространяется на рейсы с отправкой с марта по май 2026 года. В стоимость также учитывается доезд до станции отправления региональными поездами (RE, RB) или S-Bahn.
Доступные направления по Германии:
- Дортмунд — Кельн: от 7 евро;
- Франкфурт/Одер — Берлин: от 7 евро;
- Лейпциг — Дрезден: от 7 евро;
- Штутгарт — Ульм: от 7 евро;
- Ганновер — Гамбург: от 10 евро;
- Карлсруэ — Фрайбург: от 10 евро;
- Мюнхен — Нюрнберг: от 15 евро.
Акционные билеты на официальном сайте и в мобильном приложении Deutsche Bahn стоит искать по фильтру "Show our best prices" и обязательно добавить условие "Long-distance travel only".
Из Варшавы и Перемышля в Германию украинцам выгоднее всего добраться из хаба Франкфурт-на-Одере. Оттуда можно выгодно добраться поездами Deutsche Bahn до Берлина и других городов Баварии.
Ранее мы рассказывали, что железнодорожный перевозчик European Sleeper запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем (Бельгия) и Миланом (Италия). Поезд будет останавливаться в Брюсселе (Бельгия), Кельне (Германия), Цюрихе (Швейцария) и Милане (Италия).
В нем будут доступны бюджетные места и спальные вагоны. Также будет возможность выбрать спальные места категорий Comfort Standard и Comfort Plus.
Также писали, что чешский национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин. Pendolino впервые будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.
Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, обустроены для для людей с ограниченной мобильностью.
