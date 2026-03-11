Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Берлин за 7 евро — Deutsche Bahn порадовал новой распродажей

В Берлин за 7 евро — Deutsche Bahn порадовал новой распродажей

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:28
Акция Deutsche Bahn — куда можно выгодно поехать в Германии
Женщина бюджетно путешествует по Германии благодаря распродаже Deutsche Bahn. Фото: railcolornews.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) запустил новую акцию для пассажиров, которая позволяет по доступным ценам путешествовать скоростными поездами. Скидки распространяются на скоростные экспрессы ICE, IC и EC, которые развивают скорость до 300 км/ч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Реклама
Читайте также:

Распродажа билетов Deutsche Bahn

Отмечается, что акция действует на билеты по тарифу "Super Sparpreis" и действует пока они не иссякнут. Поездки для детей в возрасте до 14 лет — бесплатные, однако обязательно сопровождение взрослых.

Предложение DB распространяется на рейсы с отправкой с марта по май 2026 года. В стоимость также учитывается доезд до станции отправления региональными поездами (RE, RB) или S-Bahn.

Доступные направления по Германии:

  • Дортмунд — Кельн: от 7 евро;
  • Франкфурт/Одер — Берлин: от 7 евро;
  • Лейпциг — Дрезден: от 7 евро;
  • Штутгарт — Ульм: от 7 евро;
  • Ганновер — Гамбург: от 10 евро;
  • Карлсруэ — Фрайбург: от 10 евро;
  • Мюнхен — Нюрнберг: от 15 евро.

Акционные билеты на официальном сайте и в мобильном приложении Deutsche Bahn стоит искать по фильтру "Show our best prices" и обязательно добавить условие "Long-distance travel only".

Из Варшавы и Перемышля в Германию украинцам выгоднее всего добраться из хаба Франкфурт-на-Одере. Оттуда можно выгодно добраться поездами Deutsche Bahn до Берлина и других городов Баварии.

Ранее мы рассказывали, что железнодорожный перевозчик European Sleeper запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем (Бельгия) и Миланом (Италия). Поезд будет останавливаться в Брюсселе (Бельгия), Кельне (Германия), Цюрихе (Швейцария) и Милане (Италия).

В нем будут доступны бюджетные места и спальные вагоны. Также будет возможность выбрать спальные места категорий Comfort Standard и Comfort Plus.

Также писали, что чешский национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин. Pendolino впервые будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.

Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, обустроены для для людей с ограниченной мобильностью.

Германия распродажа путешествие поезда билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации