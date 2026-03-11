Розпродаж квитків Deutsche Bahn — доступні напрямки та ціни на квитки

Жінка бюджетно подорожує Німеччиною завдяки розпродажу Deutsche Bahn. Фото: railcolornews.com, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn (DB) запустив нову акцію для пасажирів, яка дозволяє за доступними цінами мандрувати швидкісними потягами. Знижки поширюються на швидкісні експреси ICE, IC та EC, які розвивають швидкість до 300 км/год.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Реклама

Читайте також:

Розпродаж квитків Deutsche Bahn

Зазначається, що акція діє на квитки за тарифом "Super Sparpreis" і діє допоки вони не вичерпаються. Поїздки для дітей віком до 14 років — безкоштовні, проте обов'язковий супровід дорослих.

Пропозиція DB поширюється на рейси з відправкою з березня по травень 2026 року. У вартість також враховується доїзд до станції відправлення регіональними потягами (RE, RB) або S-Bahn.

Доступні напрямки по Німеччині:

Дортмунд — Кельн: від 7 євро;

Франкфурт/Одер — Берлін: від 7 євро;

Лейпциг — Дрезден: від 7 євро;

Штутгарт — Ульм: від 7 євро;

Ганновер — Гамбург: від 10 євро;

Карлсруе — Фрайбург: від 10 євро;

Мюнхен — Нюрнберг: від 15 євро.

Акційні квитки на офіційному сайті та в мобільному додатку Deutsche Bahn варто шукати за фільтром "Show our best prices" та обов'язково додати умову "Long-distance travel only".

З Варшави та Перемишля до Німеччини українцям найвигідніше дістатися з хаба Франкфурт-на-Одері. Звідти можна вигідно дістатися потягами Deutsche Bahn до Берліна та інших міст Баварії.

Раніше ми розповідали, що залізничний перевізник European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем (Бельгія) та Міланом (Італія). Поїзд зупинятиметься в Брюсселі (Бельгія), Кельні (Німеччина), Цюриху (Швейцарія) та Мілані (Італія).

У ньому будуть доступні бюджетні місця та спальні вагони. Також буде можливість вибрати спальні місця категорій Comfort Standard і Comfort Plus.

Також писали, що чеський національний оператор České dráhy (ČD) у співпраці з польським перевізником PKP Intercity запустить польський поїзд SuperCity SC 511/516 на маршруті Прага — Богумін. Pendolino вперше курсуватиме в регулярному комерційному режимі за межами Польщі.

Потяги оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, сучасною системою інформування пасажирів, облаштовані для для людей з обмеженою мобільністю.