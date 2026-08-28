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Главная Транспорт Есть 2 условия: что делать, если опоздали на рейс Ryanair

Есть 2 условия: что делать, если опоздали на рейс Ryanair

Ua ru
28 августа 2026 14:25
Опоздание на рейс Ryanair: как пересесть на ближайший рейс
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Проспать и опоздать на свой рейс — это довольно стрессовая ситуация, ведь большинство авиакомпаний в таком случае не возвращают деньги, однако есть выход. Ирландский лоукостер Ryanair дает возможность пассажирам, не успевшим на свой самолет, пересесть на следующий рейс.

Об этом пишет avianews.com, передает Новини.LIVE.

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Опоздание на самолет Ryanair

В списке сборов Ryanair есть строка Missed Departure Fee (плата за пропущенный рейс — прим. ред.). Чтобы пересесть на следующий рейс, пассажиру придется уплатить штраф в размере 100 евро.

Однако, чтобы воспользоваться такой возможностью, пассажиру необходимо явиться на стойку регистрации в аэропорту не позднее, чем через час после вылета пропущенного им рейса.

Если пассажир выполнит эти два условия — его пересадят на следующий доступный рейс.

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Такая возможность может оказаться очень полезной, ведь билеты в день вылета обычно стоят несколько сотен евро. Пассажиру также не придется доплачивать за багаж. Сотрудники авиакомпании переоформляют старый авиабилет, на который автоматически переносятся все оплаченные дополнительные услуги.

Однако прежде чем платить штраф, проверьте цены на авиабилеты на этот день. Маловероятно, но рейс может лететь полупустым, и билеты могут стоить менее 100 евро. В таком случае вам будет выгоднее приобрести новый билет, чем переоформлять старый.

Ранее Новини.LIVE рассказали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо вовремя зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.

самолет путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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