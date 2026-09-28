Ryanair зимой добавит шесть новых рейсов из Великобритании: направления и расписание

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

У отдыхающих появилось ещё больше возможностей для путешествий по Европе. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о значительном расширении рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер открыл шесть новых маршрутов.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ryanair добавил рейсы из Великобритании

Ryanair добавил шесть новых рейсов из аэропорта "Ливерпуль — Джон Леннон". Уже этой зимой лоукостер будет выполнять дополнительные рейсы из Великобритании в популярные города Европы.

Список новых маршрутов из Ливерпуля:

Милан (Италия),

Копенгаген (Дания),

Гданьск (Польша),

Порту (Португалия),

Тирана (Албания)

Варшава (Польша).

Хотя большинство из этих городов — это регионы с более холодным климатом, Порту может порадовать отдыхающих солнечной погодой и в зимние месяцы.

Читайте также:

О расширении расписания рейсов из Ливерпуля стало известно после того, как генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в очередной раз выступил с критикой налоговой политики, пригрозив прекратить полеты из аэропортов Великобритании, чтобы снизить налоговые начисления своей компании.

О'Лири заявил, что согласно планам Лейбористской партии по введению туристического сбора за ночлег, отдыхающие рискуют подвергнуться «двойному налогообложению».

Правительство предложило предоставить региональным руководителям в значительной части Англии полномочия вводить этот сбор с целью привлечения средств для своих местных общин. О’Лири заявил, что этот сбор станет ещё одним налогом для путешественников, которые уже уплачивают авиационный сбор (APD).

Выступая на пресс-конференции в Лондоне, генеральный директор Ryanair заявил, что не выступает категорически против этих планов, но призвал отменить налог на авиаперевозки (APD) — это значительно улучшило бы финансовое положение его компании.

"Нельзя облагать туристов налогом при въезде в Великобританию, а затем ещё и взимать с них плату за проживание в отеле", — сказал О’Лири.

APD взимается с рейсов, вылетающих из большинства аэропортов Великобритании. Ставки зависят от продолжительности полёта и класса салона и были повышены в апреле. Пассажирам эконом-класса в настоящее время приходится платить 8 фунтов за внутренний рейс и 15 фунтов за короткомагистральный рейс на расстояние до 2 000 миль.

О’Лири предупредил, что Ryanair рассмотрит возможность переноса части операций на "безналоговые, более дешёвые направления в других частях Европы", если не будет пересмотрено двойное налогообложение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо своевременно зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.

Также Новини.LIVE писали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест на рейсах в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию.