Главная Транспорт УЗ запускает дополнительный поезд и продаст 500 билетов

Дата публикации 13 апреля 2026 19:29
Дефицит билетов на Ужгород из-за цветения сакур: как реагирует Укрзализныця
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: Новости.LIVE

На направлении в Ужгород возник резкий дефицит железнодорожных билетов: пассажиры жалуются, что приобрести их почти невозможно из-за ажиотажа. Спрос вырос в период цветения сакур, когда многие украинцы планируют поездки в Закарпатье. В "Укрзализныце" уже отреагировали и пообещали дополнительный поезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Ажиотаж на ужгородском направлении

Один из пользователей описал ситуацию как хаотичную. По его словам, билеты исчезают буквально через несколько минут после открытия продажи, а на ночные рейсы попасть практически нереально.

"Такой ажиотаж сейчас в направлении Ужгорода... Билеты разлетаются за 4 минуты. А нельзя было пустить дополнительные поезда на период цветения сакур? Все как взбесились... Мы планировали это путешествие с детьми в Мукачево за месяц, а билеты смогли выхватить только на начало мая. Жаль...".

Речь идет о поездке, которую планировали заранее, но из-за спроса увидеть сакуры уже не получится.

Укрзализныця отреагировала на спрос

После обращений в компании заявили, что ситуацию учли.

С 18 апреля планируют назначить дополнительный поезд №237/238 Киев - Ужгород. Он будет курсировать через день, а в продаже уже на этой неделе должны появиться более 500 новых билетов.

Ранее Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях Укрзализныця останавливает поезда. Там объяснили, что эвакуация всех без исключения пассажиров происходит не из-за самого факта объявления воздушной тревоги в регионе. Поезда останавливают только в случаях реальной угрозы атаки дронов или ракет.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
