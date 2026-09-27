Эвакуация в поездах УЗ: как проводник сообщает об окончании опасности

Эвакуация из поезда. Фото: УЗ/Facebook

Россия продолжает наносить удары по пассажирским поездам в Украине. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена следить за ситуацией и эвакуировать пассажиров буквально посреди поля. Перевозчик пояснил, как пассажиру понять, что эвакуация в поезд завершена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в соцсети Threads.

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Эвакуация в поездах УЗ

Один из пассажиров поинтересовался, зачем пассажиров высаживают из поезда и почему они стоят на улице между вагонами, ведь это опасно.

В УЗ объяснили, что в том случае, если после выхода пассажир видит, что сбоку нет прохода, следует идти к хвосту поезда и отойти на 200 метров от железнодорожной инфраструктуры.

Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не следует пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Им поступает соответствующая команда от начальника поезда.

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"Еще услышите 3 длинных сигнала локомотива — это требование к поездной бригаде, обслуживающей поезд, завершить эвакуацию", — пояснили в компании.

В УЗ добавили, что далее проводники по рации докладывают начальнику поезда по вагонам, что все пассажиры на своих местах, и только после этого начальник поезда докладывает машинисту, что можно ехать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменится стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их введут еще в четырех областях. Самый дешевый билет будет стоить 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавят еще 7 гривен комиссии.

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