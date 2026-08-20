Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ обновила приложение: появились специальные отметки

УЗ обновила приложение: появились специальные отметки

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 11:32
УЗ добавила отметку «лапки» в приложении: на что она указывает и где её можно найти
Пассажирка УЗ с собачкой. Фото: УЗ/Facebook

Национальный перевозчик Укрзализныця обновил приложение. Пассажирам стали доступны специальные отметки. В частности, при покупке билета в приложении компании путешественники теперь могут видеть места, на которых будут ехать пассажиры с животными.

Об этом сообщила пользовательница gromoovaa в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

Специальные отметки УЗ

Одна из пассажирок УЗ рассказала, что компания добавила в приложение специальную отметку для пушистых пассажиров. Она призналась, что с нетерпением ждет следующей поездки, чтобы купить билет рядом с котиком или собачкой.

Теперь при покупке билетов система показывает пассажиров, путешествующих с домашними животными

В Укрзализныце ответили, что ввели соответствующие обозначения по просьбе пассажиров.

Читайте также:

Значок в виде лапки поможет ориентироваться при бронировании мест пассажирам, страдающим аллергией на шерсть, или тем, кто планирует взять с собой в поездку своих питомцев.

Большинство пользователей сети в восторге от обновления.

"На мой взгляд, классное решение, потому что я тоже люблю животных и всегда ласкаю этих пупсов), но хотелось бы, чтобы все животные спокойно отдыхали со своими хозяевами и никто не трогал их своими объятиями и играми, если они этого не хотят".

"Ой, ура!! Теперь я буду искать не нижнюю полку, а эту лапку".

"Очень классная идея, если буду ехать на поезде, всегда буду выбирать место рядом. Минус — конфликты со стороны аллергиков и зоофобов".

"Надеюсь, вы понимаете, что за это купе, где есть пушистик, развернётся не одна битва".

Ранее Новини.LIVE рассказали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим по внутренним рейсам, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации