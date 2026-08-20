УЗ добавила отметку «лапки» в приложении: на что она указывает и где её можно найти

Пассажирка УЗ с собачкой. Фото: УЗ/Facebook

Национальный перевозчик Укрзализныця обновил приложение. Пассажирам стали доступны специальные отметки. В частности, при покупке билета в приложении компании путешественники теперь могут видеть места, на которых будут ехать пассажиры с животными.

Об этом сообщила пользовательница gromoovaa в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

Специальные отметки УЗ

Одна из пассажирок УЗ рассказала, что компания добавила в приложение специальную отметку для пушистых пассажиров. Она призналась, что с нетерпением ждет следующей поездки, чтобы купить билет рядом с котиком или собачкой.

Теперь при покупке билетов система показывает пассажиров, путешествующих с домашними животными

В Укрзализныце ответили, что ввели соответствующие обозначения по просьбе пассажиров.

Читайте также:

Значок в виде лапки поможет ориентироваться при бронировании мест пассажирам, страдающим аллергией на шерсть, или тем, кто планирует взять с собой в поездку своих питомцев.

Большинство пользователей сети в восторге от обновления.

"На мой взгляд, классное решение, потому что я тоже люблю животных и всегда ласкаю этих пупсов), но хотелось бы, чтобы все животные спокойно отдыхали со своими хозяевами и никто не трогал их своими объятиями и играми, если они этого не хотят".

"Ой, ура!! Теперь я буду искать не нижнюю полку, а эту лапку".

"Очень классная идея, если буду ехать на поезде, всегда буду выбирать место рядом. Минус — конфликты со стороны аллергиков и зоофобов".

"Надеюсь, вы понимаете, что за это купе, где есть пушистик, развернётся не одна битва".

Ранее Новини.LIVE рассказали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим по внутренним рейсам, достаточно показать проводнику при посадке только электронный билет. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.