ГТС усиливает контроль за импортом подержанных авто: что изменится для украинцев

Проверка авто на границе.

С 8 июня 2026 года Государственная таможенная служба Украины запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций. Под усиленным вниманием будет оформление подержанных авто.

Усиленный контроль в оформлении авто

Отмечается, что ввозимые машины будут проверять централизованно и независимо от места ее оформления. Как сообщили в Гостаможслужбе, что пилотный проект позволит реализовать единый подход к выполнению таможенных формальностей во время таможенного контроля и оформления, а также идентифицировать потенциальные риски.

Под усиленный контроль попадут подержанные транспортные средства, ввезенные с использованием льготных условий торговли.

"Отбор деклараций для проверки будет осуществляться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме путем применения случайного отбора с селективностью 50% от общего количества по соответствующим товарным позициям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что период мониторинга продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года.

В Гостаможслужбе также напомнили, предыдущий этап проекта, который распространялся на таможенное оформление удобрений и средств защиты растений, в частности инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, будет завершен 30 июня.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит автобусный билет в Венгрию из Киева в мае 2026 года. Пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе из украинской в венгерскую столицу 4 700 гривен, минимально - 3 600 гривен. Время поездки зависит от очередей на границе и составляет не менее суток.

