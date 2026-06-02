ДМС посилює контроль за імпортом вживаних авто: що зміниться для українців

Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

З 8 червня 2026 року Державна митна служба України запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій. Під посиленою увагою буде оформлення уживаних авто.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Посилений контроль у оформленні авто

Зазначається, що ввезені автівки будуть перевіряти централізовано та незалежно від місця її оформлення. Як повідомили в Держмитслужбі, що пілотний проєкт дозволить реалізувати єдиний підхід до виконання митних формальностей під час митного контролю та оформлення, а також ідентифікувати потенційні ризики.

Під посилений контроль потраплять уживані транспортні засоби, ввезені із використанням пільгових умов торгівлі.

"Відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі шляхом застосування випадкового відбору із селективністю 50 % від загальної кількості за відповідними товарними позиціями", —йдеться в повідомленні.

Зазаначається, що період моніторингу триватиме із 8 червня по 31 грудня 2026 року.

В Держмитслужбі також нагадали, попередній етап проєкту, який поширювався на митне оформлення добрив та засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів, буде завершено 30 червня.

