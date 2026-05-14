Поездка автобусом Киев-аэропорт Будапешта: сколько стоит поездка в мае

Уже через несколько недель в Украину придет настоящее лето и время готовиться к отпуску. Собирая чемоданы за границу, очень важно выбрать правильный транспорт. В частности, добраться до многих городов можно автобусом, а ценник зависит от перевозчиков и условий в салоне.

Новини.LIVE расскажет, сколько стоит билет на автобус Киев — Будапешт в мае 2026 года.

Сколько придется отдать за билеты в Будапешт

Стоимость поездки автобусом из Украины в столицу Венгрии зависит от многих факторов — места выезда и пункт назначения, а также состояния транспортного средства и условий в его салоне. Разница на билеты составляет до 1000 гривен.

В мае 2026 года пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе из украинской в венгерскую столицу 4 700 гривен, минимально — 3 600 гривен.

Цены на автобус из Киева в Венгрию. Фото: скриншот

Время поездки из Киева в Будапешт зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет более 26 часов.

Автобусы в Венгрию оборудованы многими удобствами для комфортной поездки от Wi-Fi и кондиционера до туалета.

На всех маршрутах предусмотрены остановки во многих городах Украины (Житомир, Ровно, Винница, Львов, Мукачево, Ужгород и другие) и Европы (Катовице, Йиглава и другие). Кроме того, рейсами перевозчиков пассажиры могут добраться сразу до аэропорта Ференца Листа в Будапеште, что дает возможность сэкономить на дополнительном трансфере.

