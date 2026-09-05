Перевозка авто автовозом УЗ: как водителям воспользоваться услугой и стартовая цена

Услуги вагона-автомобилевоза. Фото: Укрзализныця/Facebook

Неисправности авто могут возникнуть внезапно, однако это не повод откладывать поездку. Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке автомобиля. Водители за отдельную плату могут добраться до места назначения на поезде вместе со своей "железной ласточкой".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ .

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Перевозка автовозом УЗ

Чтобы заказать услуги вагона-автомобилевоза, водителю необходимо забронировать себе место на автовозе онлайн или в багажных кассах вокзалов.

Вагоны-автомобилевозы доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Ужгороде и обратно.

Владельцу авто необходимо иметь при себе технический паспорт на автомобиль, а также документы, удостоверяющие личность. Водитель должен заполнить формальные бланки и оплатить услугу. Следует учесть, что высота авто не должна превышать 170 см.

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Стоимость услуги за 1 т авто от 1546 грн. В цену также включено резервирование, которое составляет 150 грн. за одно авто. Также необходимо будет дополнительно оплатить услугу по погрузке авто.

Оформление перевозочных документов производится в течение 3 рабочих дней с даты подтверждения резервирования.

В УЗ предупредили, что в том случае, если место было зарезервировано за 3 дня до отправления поезда, оплата услуги "резервирование места" и оформление перевозочных документов производится в кассе в течение суток с момента получения уведомления. Если водитель в течение отведенного срока не обратится в билетную кассу — заказ будет аннулирован.

Перед отправкой поезда пассажира отправляют в автоплощадку, откуда транспорт перепарковывают в автовоз.

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