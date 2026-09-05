Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто: как воспользоваться

Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто: как воспользоваться

Ua ru
5 сентября 2026 07:25
Перевозка авто автовозом УЗ: как водителям воспользоваться услугой и стартовая цена
Услуги вагона-автомобилевоза. Фото: Укрзализныця/Facebook

Неисправности авто могут возникнуть внезапно, однако это не повод откладывать поездку. Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке автомобиля. Водители за отдельную плату могут добраться до места назначения на поезде вместе со своей "железной ласточкой".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ .

Реклама

Перевозка автовозом УЗ

Чтобы заказать услуги вагона-автомобилевоза, водителю необходимо забронировать себе место на автовозе онлайн или в багажных кассах вокзалов.

Вагоны-автомобилевозы доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Ужгороде и обратно.

Владельцу авто необходимо иметь при себе технический паспорт на автомобиль, а также документы, удостоверяющие личность. Водитель должен заполнить формальные бланки и оплатить услугу. Следует учесть, что высота авто не должна превышать 170 см.

Читайте также:

Стоимость услуги за 1 т авто от 1546 грн. В цену также включено резервирование, которое составляет 150 грн. за одно авто. Также необходимо будет дополнительно оплатить услугу по погрузке авто.

Оформление перевозочных документов производится в течение 3 рабочих дней с даты подтверждения резервирования.

В УЗ предупредили, что в том случае, если место было зарезервировано за 3 дня до отправления поезда, оплата услуги "резервирование места" и оформление перевозочных документов производится в кассе в течение суток с момента получения уведомления. Если водитель в течение отведенного срока не обратится в билетную кассу — заказ будет аннулирован.

Перед отправкой поезда пассажира отправляют в автоплощадку, откуда транспорт перепарковывают в автовоз.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как следует покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно пользоваться автовыкупом и система приобретет нужные места за вас. Однако он доступен не по всем направлениям.

Также Новини.LIVE писали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Укрзализныця поезда автомобиль
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации