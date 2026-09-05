Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто: як скористатися

Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто: як скористатися

Ua ru
5 вересня 2026 07:25
Перевезення авто автовозом УЗ: як водіям скористатися послугою та стартова ціна
Послуги вагона-автомобілевоза. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Несправності авто можуть виникнути раптово, проте це не привід відкладати поїздку. Укрзалізниця надає послуги з перевезення автомобіля. Водії за окрему плату можуть дістатися до місця призначення на потязі разом зі своєю "залізною ластівкою".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Реклама

Перевезення автовозом УЗ

Щоб замовити послуги вагона-автомобілевоза, водію необхідно забронювати собі місце на автовозі онлайн, або в багажних касах вокзалів.

Вагони-автомобілевози доступні у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові, Ужгороді та зворотно.

Власнику авто необхідно мати при собі технічний паспорт на автомобіль, а також документи, що посвідчують особу. Водій має заповнити формальні бланки і проплатити послугу. Варто врахувати, що висота авто не має перевищувати 170 см.

Читайте також:

Вартість послуги за 1 т авто від 1546 грн. У ціну також включене резервування, яке складає 150 грн за одне авто. Також необхідно буде додатково оплатити послугу із звантаження авто.

Оформлення перевізних документів проводиться протягом 3 робочих днів з дати підтвердження резервування.

В УЗ попередили, що в тому випадку, якщо місце було зарезервовано за 3 дні до відправлення поїзда, оплата послуги "резервування місця" та оформлення перевізних документів проводиться в касі протягом доби з моменту отримання повідомлення. Якщо водій протягом відведеного терміну не звернеться до квиткової каси — замовлення буде анульовано.

Перед відправленням потягу пасажира відправляють до автомайданчика, звідки транспорт перепарковують у автовоз.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Також Новини.LIVE писали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Укрзалізниця поїзди автомобіль
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації