Перевезення авто автовозом УЗ: як водіям скористатися послугою та стартова ціна

Послуги вагона-автомобілевоза. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Несправності авто можуть виникнути раптово, проте це не привід відкладати поїздку. Укрзалізниця надає послуги з перевезення автомобіля. Водії за окрему плату можуть дістатися до місця призначення на потязі разом зі своєю "залізною ластівкою".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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Перевезення автовозом УЗ

Щоб замовити послуги вагона-автомобілевоза, водію необхідно забронювати собі місце на автовозі онлайн, або в багажних касах вокзалів.

Вагони-автомобілевози доступні у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові, Ужгороді та зворотно.

Власнику авто необхідно мати при собі технічний паспорт на автомобіль, а також документи, що посвідчують особу. Водій має заповнити формальні бланки і проплатити послугу. Варто врахувати, що висота авто не має перевищувати 170 см.

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Вартість послуги за 1 т авто від 1546 грн. У ціну також включене резервування, яке складає 150 грн за одне авто. Також необхідно буде додатково оплатити послугу із звантаження авто.

Оформлення перевізних документів проводиться протягом 3 робочих днів з дати підтвердження резервування.

В УЗ попередили, що в тому випадку, якщо місце було зарезервовано за 3 дні до відправлення поїзда, оплата послуги "резервування місця" та оформлення перевізних документів проводиться в касі протягом доби з моменту отримання повідомлення. Якщо водій протягом відведеного терміну не звернеться до квиткової каси — замовлення буде анульовано.

Перед відправленням потягу пасажира відправляють до автомайданчика, звідки транспорт перепарковують у автовоз.

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