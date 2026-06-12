Дефицит билетов УЗ до Варшавы: как добраться до Польши с пересадками

Пассажиры спешат на поезд «Укрзализныци». Фото: Юлия Ляхова/Новини.LIVE

В Украине начался сезон летних отпусков. Одним из самых популярных железнодорожных направлений Укрзализныци остается Польша. В частности, в Варшаве находятся два аэропорта, откуда удобно добраться во многие уголки мира.

О том, как добраться до Варшавы, если не удалось приобрести билет на прямой поезд, рассказывает Укрзализныця, передает Новини.LIVE.

Как добраться на поезде из Украины в Варшаву

В компании напомнили, что продажа билетов на рейс Киев — Варшава открывается в 9:00 за 20 дней до отправления. Однако "ухватить" места в пик сезона чрезвычайно сложно.

Добраться до польской столицы можно с пересадками с поездов до Хелма, Дорохуска или Коломыи — Рава-Русская.

Поезда с пересадкой в Дорохуске:

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93/23 Харьков/Киев — Дорохуск;

120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков.

На сайте или в приложении польской железной дороги можно приобрести билеты на поезд Dorohusk — Warszawa Wschodnia. Лучше выбирать рейс, который отправляется минимум через несколько часов после вашего прибытия в Польшу.

Прохождение таможенного контроля в среднем занимает около полутора часов. Пограничники проверяют документы в самом поезде — станция в Дорогуске закрыта на вход и выход и работает только для пересадки между рейсами.

Пересесть на поезд до Варшавы также можно в Хелме.

Пассажирам в настоящее время доступны рейсы:

19/20 Киев — Хелм;

119 Днепр — Хелм;

24 Хелм — Киев.

В приложении PKP Intercity вам следует выбрать билеты на поезд Chelm — Warszawa Wschodnia.

До Равы Русской можно добраться поездом 863 Л, который отправляется в 4:53 и прибывает в Польшу в 10:38. Из Рава-Русской можно добраться любым удобным польским поездом или дождаться рейса УЗ 765 П до Варшавы Восточной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с какого возраста дети имеют право самостоятельно путешествовать на поездах Укрзализныци. Перевозчик подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, согласно статье 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет. После этого возраста он уже может путешествовать самостоятельно.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.