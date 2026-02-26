Въезд в Польшу — что кроме документов проверяют пограничники

Пересечение границы с Польшей. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Чаще всего украинцы едут в Польшу. Часть граждан нашла там приют, другие же путешествуют транзитом через эту страну ЕС. Чтобы без лишних проблем пересечь польскую границу, надо заранее проверить и подготовить документы, а также выполнить финансовое требование.

Документы и сроки пребывания в Шенгене

При пересечении границы с Польшей вы также въезжаете на территорию Европейского Союза (ЕС) и Шенгенской зоны.

В случае въезда на территорию Польши в рамках безвиза, пограничники проверяют не только действительный биометрический загранпаспорт и военно-учетные документы у мужчин, но и то, не использовал ли человек разрешенный лимит пребывания в Шенгенской зоне.

В частности, без визы украинцам разрешается находиться на территории Шенгена до 90 дней в течение 180-дневного периода.

При планировании поездки стоит обязательно учесть, что к периоду краткосрочного пребывания учитываются дни, проведенные:

на основании шенгенской визы;

в безвизовом движении;

в процедуре получения вида на жительство (для так называемых "штампов");

предыдущего нелегального проживания, то есть без необходимых документов.

В лимит пребывания в Шенгене не учитываются дни, проведенные на основании разрешения на пребывание (карты побыту) и на основании польской национальной визы.

Если же вы планируете работать или учиться в стране — нужно заранее получить необходимую визу. Она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

В случае транзита через Польшу в другую страну гражданам необходимо иметь при себе разрешение на въезд в другую страну или разрешение на проживание в другой стране.

Сколько денег нужно взять с собой в Польшу

Пограничная служба имеет право проверять финансовое состояние — достаточно ли у лица средств для покрытия расходов на пребывание в Польше и возвращение в страну происхождения.

Сумма зависит от продолжительности пребывания лица в Польше:

300 злотых — если запланированное пребывание не превышает 4 дней;

75 злотых за каждый день запланированного пребывания, если пребывание планируется более 4 дней.

