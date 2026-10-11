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Главная Транспорт Одна из популярных стран Азии будет взимать с пассажиров новый сбор

Одна из популярных стран Азии будет взимать с пассажиров новый сбор

Ua ru
11 октября 2026 16:38
В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны: что нужно знать пассажирам
Пассажиры ждут свой рейс в аэропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

В Таиланде рассматривается возможность введения выездного сбора для всех пассажиров авиарейсов. Размер сбора может составить более 1 000 гривен. Соответствующий законопроект был вынесен на общественное обсуждение, поэтому документ еще не вступил в силу.

Об этом пишет Next Step Huahin, передает Новини.LIVE.

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Сбор с пассажиров в Таиланде

Департамент доходов Таиланда предложил возобновить взимание выездного сбора. Его должны будут уплачивать все пассажиры, вылетающие из Таиланда, независимо от гражданства. Размер сбора составит 1 000 батов (примерно 30 долларов или 1 335 гривен).

Соответствующую сумму планируется взимать при покупке авиабилета. То есть путешественникам не придется искать отдельную кассу или оплачивать эту сумму перед посадкой в самолет.

Тем, кто попытается уклониться от уплаты налога, грозит наказание. В частности, за неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.

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Кто будет освобожден от уплаты выездного сбора

В проекте закона также определены категории пассажиров, которые будут освобождены от уплаты сбора. В этот перечень входят:

  • члены королевской семьи и сопровождающие их лица;
  • Верховный Патриарх и его окружение;
  • главы иностранных государств и правительственные гости;
  • дети в возрасте до двух лет;
  • пассажиры, следующие транзитом через Таиланд, и другие.

На пассажиров авиакомпаний будут распространяться отдельные правила. В частности, если билет был приобретен до вступления закона в силу, пассажирам не придется платить налог, даже если их рейс вылетает после введения нового налога.

Не лишним будет напомнить, что Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан Украины, стран ЕС, России и ряда других государств с 60 до 30 дней. Новые правила вступили в силу с 15 сентября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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