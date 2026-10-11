В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны: что нужно знать пассажирам

Одна из популярных стран Азии будет взимать с пассажиров новый сбор
В Таиланде рассматривается возможность введения выездного сбора для всех пассажиров авиарейсов. Размер сбора может составить более 1 000 гривен. Соответствующий законопроект был вынесен на общественное обсуждение, поэтому документ еще не вступил в силу.
Об этом пишет Next Step Huahin, передает Новини.LIVE.
Сбор с пассажиров в Таиланде
Департамент доходов Таиланда предложил возобновить взимание выездного сбора. Его должны будут уплачивать все пассажиры, вылетающие из Таиланда, независимо от гражданства. Размер сбора составит 1 000 батов (примерно 30 долларов или 1 335 гривен).
Соответствующую сумму планируется взимать при покупке авиабилета. То есть путешественникам не придется искать отдельную кассу или оплачивать эту сумму перед посадкой в самолет.
Тем, кто попытается уклониться от уплаты налога, грозит наказание. В частности, за неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.
Кто будет освобожден от уплаты выездного сбора
В проекте закона также определены категории пассажиров, которые будут освобождены от уплаты сбора. В этот перечень входят:
- члены королевской семьи и сопровождающие их лица;
- Верховный Патриарх и его окружение;
- главы иностранных государств и правительственные гости;
- дети в возрасте до двух лет;
- пассажиры, следующие транзитом через Таиланд, и другие.
На пассажиров авиакомпаний будут распространяться отдельные правила. В частности, если билет был приобретен до вступления закона в силу, пассажирам не придется платить налог, даже если их рейс вылетает после введения нового налога.
Не лишним будет напомнить, что Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан Украины, стран ЕС, России и ряда других государств с 60 до 30 дней. Новые правила вступили в силу с 15 сентября.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.
Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.