Главная Транспорт Сколько стоит билет на поезд УЗ из Киева в Будапешт в апреле

Дата публикации 5 апреля 2026 10:12
Поездка на поезде из Киева в Будапешт: сколько стоят билеты в апреле 2026 года
Из-за закрытого над Украиной неба многочасовые путешествия автобусами за границу становятся настоящим испытанием для путешественников. Однако в поездах Укрзализныци можно отдохнуть от время дальних рейсов. Благодаря железной дороге можно не только сэкономить средства, но и "выиграть" время, ведь на автомобильных пунктах пропуска иногда приходится очень долго стоять.

Новини.LIVE подробнее расскажут о расписании и ключевых остановках поездов Укрзализныци, следующих из Киева в венгерский Будапешт.

Поезда УЗ в Будапешт

В Будапешт из Киева курсирует поезд 009К. Он отправляется из украинской столицы ежедневно в 09:43 и прибывает к месту назначения на следующий день ровно в 6 утра.

Поезд останавливается во Львове, Мукачево на Закарпатье и в венгерских городах Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке. Пересадка в Чопе длится 2 часа 28 минут.

Стоимость купейных билетов составляет от 4006 гривен. В составе поезда также курсируют люксовые вагоны.

Это международное направление является довольно популярным и стоит покупать себе места как можно раньше. Продажа билетов билетов открывается в 8 утра за 20 суток до даты отправления на официальных ресурсах Укрзализныци, в приложении и кассах.

Ранее Новини.LIVE писали, как диспетчеры Укрзализныци узнают о ситуации с безопасностью в небе. Они имеют возможность следить за шахедами в небе благодаря тому, что получили доступ к военным системам контроля воздушного пространства. Благодаря этому поезда останавливают только в случае реальной угрозы атаки дрона или ракеты.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие украинские пенсионеры не могут воспользоваться социальной инициативой "3000 километров по Украине" от УЗ. Для того, чтобы воспользоваться ею, надо включить "Дія.Підпис" в мобильном приложении УЗ. Однако подтвердить свою личность в системе способны только те пассажиры, чьи записи занесены в Единый государственный демографический реестр.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
