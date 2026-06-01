Аэропорт Орио-аль-Серио в Бергамо: чем уникален и почему является самым удобным для туристов

Пассажиры в аэропорту Орио-аль-Серио спешат на свой рейс.

В Европе есть настоящая жемчужина, о которой догадывается мало туристов. Международный аэропорт Орио-аль-Серио в итальянском городе Бергамо является буквально одним из самых удобных. Путешественница раскрыла, чем он отличается от других.

Об этом рассказала пользовательница jane.prorvina в Instagram, передает Новини.LIVE.

Чем уникален аэропорт в Бергамо

Туристка рассказала, что в аэропорт Орио-аль-Серио можно дешево прилететь из любого европейского села — это узловой хаб ирландской компании Ryanair, и поэтому здесь доступно много дешевых рейсов.

В частности, аэропорт Бергамо расположен буквально в эпицентре красивейших мест Европы. Так, всего за час-полтора езды на север можно доехать до озера Комо, за полтора часа на восток — до озера Гарда.

"Если же поехать в сторону запада, то за два часа вы будете на озере Маджоре, а за два с половиной часа на восток — вы доедете до Венеции. Всего за час на запад — в Милан, а за три с половиной часа — до самых красивых локаций Доломитовых Альп, или же за столько времени в другую сторону - до Швейцарских Альп", — рассказала путешественница.

Путешественница также рассказала, что из аэропорта Бергамо за три с половиной часа можно добраться до самой высокой точки Европы - горы Монблан.

