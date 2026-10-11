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Главная Транспорт Пассажирка показала уникальный рейс Бернина-Экспресс в Альпы

Пассажирка показала уникальный рейс Бернина-Экспресс в Альпы

Ua ru
11 октября 2026 14:38
Поезд «Бернина-Экспресс»: какой у него маршрут и чем он удивляет туристов
Поезд «Бернина-Экспресс». Фото: facebook.com/BerninaExpress

Знаете ли вы, что всего в 2,5 часах езды от Милана находится один из самых известных панорамных поездов в мире? Сюда легко добраться из Польши и устроить себе просто незабываемые выходные.

Об этом рассказала пользовательница shevchenkoui в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Чем уникален Бернина-Экспресс

Поезд, который едет через Альпы из итальянского города Тирану, — Бернина-Экспресс. Чтобы добраться сюда, вам нужно сначала долететь до Милана, оттуда с центрального вокзала города ходят поезда Intercity до города Тирану.

Купить билет можно прямо на вокзале в билетных автоматах, он стоит всего 13 евро. Поезда ходят раз в час, а дорога занимает 2,5 часа. Уже из города Тирану отправляется уникальный поезд Бернина-Экспресс.

Билеты на него стоит покупать заранее онлайн — в среднем билет обходится около 100 евро. Однако второй класс стоит дешевле, к тому же туда не нужно дополнительно покупать резервацию места.

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Путешественница рассказала, что за несколько часов Бернина-Экспресс поднимается в высокогорные Альпы на высоту более 2200 метров над уровнем моря.

На маршруте предусмотрено 196 мостов и 55 туннелей. Всего за одну поездку на этом поезде вы увидите ледники, высокогорные озёра, почти марсианские пейзажи и невероятную природу Альп.

@shevchenkoui

Делюсь полным маршрутом из Польши в Швейцарские Альпы через Милан на знаменитом красном поезде 🚂. Если хотите повторить это путешествие, сохраняйте ⬇️ . #berninaexpress #switzerland #milan #швейцария #милан

♬ original sound - Marina Shevchenko

"Мы даже видели растения, занесенные в Красную книгу. И да, вы едете не просто по красивому маршруту", — добавила пассажирка.

Туристка отметила, что часть железной дороги Бернина-Лайн входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На ночь туристка остановилась в маленьком городке Санкт-Мориц, до которого Бернина ехала из Тирану 2,5 часа.

Она добавила, что на обратный путь не покупала билеты на Бернина-Экспресс и села на обычный региональный поезд, который следует по той же линии Бернина, но позволяет выходить на разных станциях. Билет обошёлся ей в разы дешевле — 35 евро.

Путешественница подчеркнула, что, поскольку поезд из Тираны обратно в Милан проезжает мимо озера Комо, она порекомендовала остановиться у этого озера и прогуляться там.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что финская государственная железная дорога VR запустила новый железнодорожный маршрут в Европе. Он пока является самым длинным в мире. Из Хельсинки, столицы Финляндии, можно добраться до Стокгольма, столицы Швеции, за 24 часа. Цены на билеты начинаются от 5,40 евро.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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