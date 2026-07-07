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Главная Транспорт Туристам станет удобнее добраться до одного из аэропортов Европы

Туристам станет удобнее добраться до одного из аэропортов Европы

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Дата публикации 7 июля 2026 12:44
Adif завершила строительство железной дороги до аэропорта Барселоны: как это упростит путь пассажирам
Новый маршрут в аэропорт Барселоны. Фото: Adif. Коллаж: Новини.LIVE

Оператор железнодорожной инфраструктуры Испании Adif завершил строительство железнодорожного пути к аэропорту Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Тарраделласа. Проект стоимостью более 400 млн евро существенно улучшит железнодорожное сообщение между аэропортом и сетью пригородных поездов Rodalies.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Железнодорожная ветка к аэропорту Барселоны

Отмечается, что в ближайшие недели начнутся испытания подвижного состава.

Новая трасса была построена в два этапа и имеет общую длину 5,2 км, из которых 4,3 км проходят в туннелях. Двухпутная линия отходит от традиционной главной линии "Барселона — Виланова" и обеспечивает прямое сообщение между двумя терминалами аэропорта — Т1 и Т2.

Благодаря новому сообщению будут открыты прямые рейсы между аэропортом, центром Барселоны и всей сетью Rodalies. Время в пути между Терминалом 1 и центром города составит примерно 19 минут. По подсчетам, годовой пассажиропоток составит от 7 до 9 миллионов человек.

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Новые станции полностью расположены под землей и имеют прямой выход на территорию аэропорта. Станция "Терминал 1" имеет центральную платформу общей длиной 434 метра, три лифта и восемь эскалаторов. Станция "Терминал 2" имеет две платформы, каждая длиной 200 метров, и оборудована семью лифтами и восемью эскалаторами.

Дістатися до аеропорту Барселони стане простіше: що змінилось для пасажирів - фото 1
Новая станция "Терминал 2". Фото: Adif
Дістатися до аеропорту Барселони стане простіше: що змінилось для пасажирів - фото 2
Новый железнодорожный путь в Барселоне. Фото: Adif

Железнодорожные терминалы были спроектированы для обеспечения быстрой пересадки между поездами и самолетами и оснащены современными системами информирования пассажиров, системой контроля доступа, освещением, кондиционированием, сигнализацией и эвакуационными выходами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что испанская компания Renfe добавила 21,6 млн мест в поездах на лето. Самыми популярными направлениями являются Валенсия, север Иберийского полуострова и Андалусия. Дополнительные места доступны на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant и Media Distancia, а также на AVE Internacional.

Также Новини.LIVE писали, что ÖBB и SBB запустили поезд нового поколения Nightjet, который соединил Цюрих (Швейцария) с Веной (Австрия). Поезд курсирует через два важнейших культурных и туристических города Альпийского региона. Цены начинаются от 34 швейцарских франков (почти 37 евро) в одну сторону.

аэропорты Испания поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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