Adif завершив будівництво залізниці до аеропорту Барселони: як він спростить дорогу пасажирам

Новий маршрут до аеропорту Барселони. Фото: Adif. Колаж: Новини.LIVE

Оператор залізничної інфраструктури Іспанії Adif завершив будівництво залізничного шляху до аеропорту Барселона-Ель-Прат імені Жозепа Тарраделласа. Проєкт, вартістю понад 400 млн євро, суттєво покращить залізничне сполучення між аеропортом та мережею приміських поїздів Rodalies.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Залізниця до аеропорту Барселони

Зазначається, що в найближчі тижні розпочнуться випробування рухомого складу.

Нова траса була побудована у два етапи та має загальну довжину 5,2 км, з яких 4,3 км проходять у тунелях. Двоколійна лінія відгалужується від традиційної головної лінії "Барселона — Віланова" та забезпечує пряме сполучення між двома терміналами аеропорту — Т1 і Т2.

Завдяки новому сполученню буде відкрито прямі рейси між аеропортом, центром Барселони та всією мережею Rodalies. Час у дорозі між Терміналом 1 та центром міста становитиме приблизно 19 хвилин. За підрахунками, щорічний пасажиропотік становитиме 7 до 9 мільйонів осіб.

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Нові станції повністю розташовані під землею та мають прямий вихід на територію аеропорту. Станція "Термінал 1" має центральну платформу загальною довжиною 434 метри, три ліфти та вісім ескалаторів. Станція "Термінал 2" має дві платформи, кожна довжиною 200 метрів та обладнана сімома ліфтами та вісьмома ескалаторами.

Нова станція "Термінал 2". Фото: Adif

Новий залізничний шлях у Барселоні. Фото: Adif

Залізничні термінали були спроєктовані для забезпечення швидкої пересадки між поїздами та літаками і оснащені сучасними системами інформування пасажирів, системою контролю доступу, освітленням, кондиціонуванням, сигнальною системою та евакуаційними виходами.

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