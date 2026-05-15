Тарифы на проезд во Львове вырастут с 16 мая: новые цены

Во Львове с 16 мая изменят тарифы на проезд во всем общественном транспорте. Дороже всего теперь будет стоить поездка при оплате наличными — 30 гривен, также поднимут стоимость абонементов и штраф за безбилетный проезд. В горсовете объяснили новые цены подорожанием топлива и расходами перевозчиков.

Новые тарифы будут зависеть от способа оплаты

Для студентов с карточкой "ЛеоКарт" поездка будет стоить 11,5 гривны вместо нынешних 8,5 гривен. Если оплачивать через приложение или с помощью "ЛеоКарт", придется платить 23 гривны.

Оплата банковской картой или телефоном с NFC обойдется уже в 26 гривен. Самый высокий тариф оставили для наличных — 30 гривен за одну поездку.

Абонементы тоже дорожают

В городском совете сообщили, что студенческий абонемент на все виды транспорта будет стоить 575 гривен. Ранее его можно было приобрести за 450 гривен.

Общий абонемент также подорожал — с 900 до 1150 гривен.

За безбилетный проезд теперь будут штрафовать на 520 гривен. До этого сумма составляла 400 гривен.

Отдельно изменили и тариф на перевозку багажа. При безналичной оплате он будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен.

Почему повысили тарифы

Во Львовском горсовете напомнили, что во время предыдущего пересмотра тарифов в мае прошлого года дизельное топливо стоило около 48 гривен за литр. Сейчас цена уже превышает 90 гривен.

При этом в горсовете уточнили, что билеты, купленные ранее, остаются в силе.

