Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт 30 гривен за поездку: во Львове обновили стоимость проезда

30 гривен за поездку: во Львове обновили стоимость проезда

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 15:06
Тарифы на проезд во Львове вырастут с 16 мая: новые цены
Тарифы на проезд во львовском транспорте изменятся. Фото: Новини.LIVE, Твой город. Коллаж: Новини.LIVE

Во Львове с 16 мая изменят тарифы на проезд во всем общественном транспорте. Дороже всего теперь будет стоить поездка при оплате наличными — 30 гривен, также поднимут стоимость абонементов и штраф за безбилетный проезд. В горсовете объяснили новые цены подорожанием топлива и расходами перевозчиков.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Львовского горсовета.

Новые тарифы будут зависеть от способа оплаты

Для студентов с карточкой "ЛеоКарт" поездка будет стоить 11,5 гривны вместо нынешних 8,5 гривен. Если оплачивать через приложение или с помощью "ЛеоКарт", придется платить 23 гривны.

Оплата банковской картой или телефоном с NFC обойдется уже в 26 гривен. Самый высокий тариф оставили для наличных — 30 гривен за одну поездку.

Абонементы тоже дорожают

В городском совете сообщили, что студенческий абонемент на все виды транспорта будет стоить 575 гривен. Ранее его можно было приобрести за 450 гривен.

Читайте также:

Общий абонемент также подорожал — с 900 до 1150 гривен.

За безбилетный проезд теперь будут штрафовать на 520 гривен. До этого сумма составляла 400 гривен.

Отдельно изменили и тариф на перевозку багажа. При безналичной оплате он будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен.

Почему повысили тарифы

Во Львовском горсовете напомнили, что во время предыдущего пересмотра тарифов в мае прошлого года дизельное топливо стоило около 48 гривен за литр. Сейчас цена уже превышает 90 гривен.

При этом в горсовете уточнили, что билеты, купленные ранее, остаются в силе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планируется ли отменить бесплатный проезд в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспорт фактически стал частью системы защиты гражданских людей. Он добавил, что бесплатные поездки — это способ поддержать жителей в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что самые низкие цены на проезд маршруткой — в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поездка для жителей и гостей этих городов стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

тарифы Львов общественный транспорт
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации