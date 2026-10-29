Метро в Запорожье: почему в городе так и не построили станции

Метрополитен. Фото: Pexels

Мало кто догадывается, что в крупном украинском городе Запорожье планировалось строительство метрополитена. К этой идее возвращались не только в советские годы, но и в начале 2000-х годов.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Где в Запорожье планировали построить метро

Еще в советские годы из-за роста населения в Запорожье начали задумываться о строительстве метро.

Первая линия должна была проходить под центральным проспектом города от Южного микрорайона («Пески») до нынешней площади Запорожской. Длина линии должна была составить 16 км и насчитывать 14 станций. Вторая ветка должна была соединить Бабурку с Заводским районом.

Проект метро в Запорожье. Фото: zaporizhzhia-future.com.ua

Однако Запорожье стоит на гранитах, которые являются очень прочной породой. Из-за этого строительство подземных линий требует больших вложений и усилий. Советское руководство считало, что метро нужно строить только в городах-миллионниках (в Запорожье тогда проживало около 700 тыс. человек), и поэтому эта идея была отложена вплоть до 2000-х годов.

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Проект предусматривал строительство метро с уменьшенными габаритами, поездами и процессами, которыми управляла бы автоматика. Подобные компактные, простые в обслуживании и долговечные поезда сегодня возят пассажиров во многих городах мира.

Работы должны были начаться в 2015 году, а завершиться — не раньше 2025 года. Стоимость первой ветки оценивалась в 215 млн гривен, однако все планы так и остались на бумаге.

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