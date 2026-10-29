Метро в Запоріжжі: чому так і не було збудовано станції в місті

Метрополітен. Фото: Pexels

Мало хто здогадується про те, що у великому українському місті Запоріжжя планувалося будівництво метрополітен. До цієї ідеї поверталися не лише у радянські роки, а й на початку 2000-х років.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Де в Запоріжжі мали збудувати метро

Ще у радянські роки через збільшення населення у Запоріжжі почали замислюватись про будівництво підземки.

Перша лінія мала пролягати під центральним проспектом міста від Південного мікрорайону ("Піски") до нинішньої площі Запорізької. Довжина лінії мала сягати 16 км та нараховувати 14 станцій. Друга гілка мала б сполучати Бабурку із Заводським районом.

Проєкт метро в Запоріжжя. Фото: zaporizhzhia-future.com.ua

Проте Запоріжжя стоїть на гранітах, які є дуже міцною породою. Через це розбудова підземних ліній потребує великих вкладень та зусиль. Радянське керівництво вважало, що метро треба будувати лише у містах-мільйонниках (в Запоріжжі тоді мешкало близько 700 тис людей) і тому ця ідею була відкладена аж до 2000-х років.

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Проєкт передбавачав розбудову підземки зі зменшеними габаритами, потягами й процесами якої керувала б автоматика. Подібні компактні, нескладні в обслуговуванні, довговічні поїзди нині возять пасажирів у багатьох містах світу.

Роботи мали розпочати у 2015 році, а завершити — не раніше 2025 року. Вартість першої гілки оцінювалася у 215 млн гривень, проте всі плани так і залишились на папері.

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