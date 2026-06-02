Метро в Одессе: почему так и не были построены станции

Мало кто догадывается, но в одном из крупнейших городов Украины планировалось построить подземку. Однако по определенным причинам, станции метрополитена в Одессе так и остались "на бумаге".

Идеи о строительстве метро в Одессе впервые прозвучали еще в 1960-х годах, однако в то время город не соответствовал советским нормам и не имел права на метро. Вернулись к планам строительства подземки в 1970-х годах, когда население почти пересекло миллионную отметку.

В 1980-х годов ленинградский институт "Ленметрогипротранс" начал проектировать первую линию одесского метрополитена, которая должна была пролегать от Черноморки до поселка Котовского, через поселок Таирова, Юго-Западный массив, железнодорожный вокзал, центр и Пересыпь с Лузановкой. Однако впоследствии советская власть исключила Одессу из списка городов, где планировалось строить подземку.

В 1990-х годах инженер Виктор Беликов предложил построить в Одессе монорельс, который бы соединял морской вокзал с Приморским бульваром.

В 2000-х годах предлагались проекты линий метро и канатной дороги, которые бы соединили центр города с поселком Котовского.

В 2009 году компания "Электротранс-Одесса" презентовала проект "легкого метро" протяженностью 22 километра от поселка Котовского до Куликова поля, однако он так и остался "на бумаге".

В 2012 году строительство метро заложили в градостроительные планы до 2022 года, однако в 2017 году все работы были заморожены. Длина одесской подземки должна была достигать 38 километров.

