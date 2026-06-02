Метро в Одесі: чому так і не було зведено станції

Метро в Одесі.

Мало хто здогадується, але в одному з найбільших міст України планувалося збудувати підземку. Проте через певні причини, станції метрополітену в Одесі так і залишились "на папері".

Метро в Одесі

Ідеї про будівництво метро в Одесі вперше пролунали ще у 1960-х роках, проте на той час місто не відповідало радянським нормам і не мало права на метро. Повернулись до планів будівництва підземки в 1970-х роках, коли населення майже перетнуло мільйонну позначку.

У 1980-х років ленінградський інститут "Ленметрогіпротранс" почав проєктувати першу лінії одеського метрополітену, яка мала пролягати від Чорноморки до селища Котовського, через селище Таїрова, Південно-Західний масив, залізничний вокзал, центр і Пересип з Лузанівкою. Проте згодом радянська влада виключила Одесу зі списку міст, де планувалося зводити підземку.

У 1990-х роках інженер Віктор Бєліков запропонував збудувати в Одесі монорельсу, яка б з'єднувала морський вокзал із Приморським бульваром.

У 2000-х роках пропонувалися проєкти ліній метро та канатної дороги, які б з'єднали центр міста з селищем Котовського.

У 2009 році компанія "Електротранс-Одеса" презентувала проєкт "легкого метро" протяжністю 22 кілометри від селища Котовського до Куликового поля, проте він так і залишився "на папері".

У 2012 році будівництво метро заклали до містобудівних планів до 2022 року, проте у 2017 році усі роботи були заморожені. Довжина одеської підземки мала сягати 38 кілометрів.

