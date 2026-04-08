Перемирие на Ближнем Востоке: безопасно ли путешествовать в Дубай и Абу-Даби

Самолет Emirates доставляет пассажиров. Фото: Airbus

США и Иран объявили двухнедельное перемирие. Несмотря на это, многие туристы все еще обеспокоены относительно полетов на популярные курорты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Из-за серии ударов в марте было временно закрыто воздушное пространство Ближнего Востока, что привело к отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Ситуация с безопасностью в ОАЭ

Несмотря на двухнедельное перемирие между США и Ираном, Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в ОАЭ, поскольку эскалация напряженности в регионе создает "значительные риски для безопасности".

Там подчеркнули, что иранский режим "публично выразил намерение наносить удары по объектам, связанным с Соединенными Штатами и Израилем, куда входят организации, предприятия, объекты и учреждения, связанные с этими странами.

Также путешественникам напомнили, что законом запрещено публиковать в Интернете материалы, в частности видео и фотографии, "критикующие правительство, компании или отдельных лиц ОАЭ или касающиеся инцидентов в ОАЭ". Уже случались инциденты, когда за это арестовывали туристов.

Восстанавливаются ли полеты в ОАЭ

Компания Dubai Airports подтверждает постепенное восстановление некоторых рейсов из Международного аэропорта Дубая (DXB). Аэропорт DXB в свою очередь порекомендовал путешественникам не приезжать в аэропорт, "если они не получили подтвержденное время вылета непосредственно от своей авиакомпании".

Национальный авиаперевозчик ОАЭ Emirates сейчас работает по сокращенному расписанию полетов после частичного открытия регионального воздушного пространства.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и соответственно корректировать наше расписание полетов", — добавили там.

В случае закрытия неба пассажирам, которые забронировали билеты на по 30 апреля, будут перебронированы билеты на ближайший доступный рейс Emirates.

Ранее Новини.LIVE писали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай.

Кроме того, за один бездействующий день аэропорт DXB и терминал теряют от 10 до 18 миллионов долларов дохода.

Также Новини.LIVE писали, что иранский конфликт, который длится уже больше месяца, фактически парализовал воздушное пространство Ближнего Востока. Весь воздушный трафик сейчас давится в узкие проходы, в частности через Кавказ и страны Центральной Азии, и эти коридоры уже перегружены. На этом фоне в Европе уже готовят обновление авиационной стратегии, которые установят более четкие правила по противодействию опасным беспилотникам.