Головна Транспорт Чи варто летіти до Дубая та Абу-Дабі під час перемир’я Ірану та США

Дата публікації: 8 квітня 2026 16:24
Перемир’я на Близькому Сході: чи безпечно подорожувати до Дубая та Абу-Дабі
Літак Emirates доставляє пасажирів. Фото: Airbus

США та Іран оголосили двотижневе перемир’я. Попри це, багато туристів все ще занепокоєні щодо польотів до популярних курортів Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Через серію ударів у березні було тимчасово закрито повітряний простір Близького Сходу, що призвело до скасування рейсів до Дубая та Абу-Дабі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Безпекова ситуація в ОАЕ

Попри двотижневе перемир'я між США та Іраном, Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO) рекомендує мандрівникам утриматися від поїздок до ОАЕ,  оскільки ескалація напруженості в регіоні створює "значні ризики для безпеки".

Там підкреслили, що іранський режим "публічно висловив намір наносити удари по об’єктах, пов’язаних зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, куди входять організації, підприємства, об’єкти та установи, пов’язані зі цими країнами.

Також мандрівникам нагадали, що законом заборонено публікувати в Інтернеті матеріали, зокрема відео та фотографії, що "критикують уряд, компанії чи окремих осіб ОАЕ або стосуються інцидентів в ОАЕ". Вже траплялися інциденти, коли за це арештовували туристів.

Чи відновлюються польоти до ОАЕ

Компанія Dubai Airports підтверджує поступове відновлення деяких рейсів з Міжнародного аеропорту Дубая (DXB). Аеропорт DXB в свою чергу порекомендував мандрівникам не приїжджати до аеропорту, "якщо вони не отримали підтверджений час вильоту безпосередньо від своєї авіакомпанії".

Національний авіаперевізник ОАЕ Emirates наразі працює за скороченим розкладом польотів після часткового відкриття регіонального повітряного простору.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і відповідно коригуватимемо наш розклад польотів", — додали там.

У разі закриття неба пасажирам, які забронювали квитки на по 30 квітня, буде переброньовано квитки на найближчий доступний рейс Emirates.

Раніше Новини.LIVE писали, що відомі авіакомпанії втрачають близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також від зупинки роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай.  

Крім того, за один бездіяльний день аеропорт DXB і термінал втрачають від 10 до 18 мільйонів доларів доходу.

Також Новини.LIVE писали, що іранський конфлікт, який триває вже більше місяца, фактично паралізував повітряний простір Близького Сходу. Увесь повітряний трафік наразі тиснеться у вузькі проходи, зокрема через Кавказ і країни Центральної Азії, і ці коридори вже перевантажені. На цьому тлі в Європі вже готують оновлення авіаційної стратегії, які встановлять більш чіткі правила щодо протидії небезпечним безпілотникам. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
