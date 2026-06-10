Метро в Киеве: на каком этапе строительство станций «Мостицкая» и «Варшавская» (фото)

Строительство метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжается строительство метрополитена в районе Виноградарь. Подрядная компания Autostrada уже приступила к новому этапу работ. На объект уже доставлен специализированный комплекс для микротуннелирования, с помощью которого будет прокладываться новая система ливневой канализации.

Журналист Новини.LIVE Александр Саюн выяснил, на каком этапе сейчас находится строительство новых станций.

Метро на Виноградар

Журналист пояснил, что нынешние инженерные сети не совместимы с новой подземной инфраструктурой, поэтому строителям приходится полностью перестраивать их еще до завершения строительства станции.

Для этого метростроители используют технологию микротуннелирования, которая позволит прокладывать новый коллектор без масштабных раскопок.

"Трубы будут проталкивать под землей через специально подготовленные шахты. Общая длина новой сети превысит 470 метров, а диаметр труб составляет 1,2 метра. Для густо застроенного Виноградаря это особенно важно, ведь такой метод позволяет не перекрывать дополнительно улицы, не разрушать дорожное покрытие и не останавливать работу других подземных коммуникаций", — пояснил журналист.

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Параллельно с прокладкой коммуникаций ведутся работы по строительству станций. По данным компании-подрядчика Autostrada, между будущими станциями Мостицкая и Варшавская уже было построено более полутора тысяч метров монолитных туннелей. Также было завершено строительство участка отвода в направлении Виноградара.

Строительство метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Строительство метро до Виноградара. Фото: Новини.LIVE

Эксперты подчеркивают уникальность проекта строительства метро. Так, в Украине впервые сооружают двухъярусные туннели один над другим. Такая технология позволяет существенно уменьшить ширину подземного коридора в условиях плотной городской застройки.

Работы ведутся на нескольких строительных площадках. Открытие новых станций пока планируется к 2027 году.

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы также сравнивают столичное метро с метрополитеном в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена — это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

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