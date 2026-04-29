Метро в Киеве: какую станцию переименовали за ночь до открытия

Станция киевского метрополитена.

"Нивки" — 13-тая станция метрополитена в Киеве. На ее платформы ежедневно спускаются тысячи киевлян и гостей города, которые спешат по делам. Эта станция имеет свою историю и является уникальной.

Станция, которая была переименована за ночь до открытия

Станция "Нивки" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии метро, между станциями "Святошин" и "Берестейская". Рядом со станцией находятся Дубовая роща и живописный парк Нивки.

Конструкция станции является колонной, трехпролетной, мелкого заложения. Колонны и стены "Нивок" облицованы керамической кафельной плиткой. Стену украшена плиткой с растительными мотивами, а дверцы на путевой стене — керамическими плакетами с изображением фантастических животных. Одним из ее авторов стала Анна Шарай.

Станция метро "Нивки".

Станция была открыта 5 ноября 1971 года в составе участка "Завод Большевик" (ныне — "Шулявская") — "Святошино". Ей никак не могли подобрать подходящее название, впоследствии ее было решено назвать "Щербаковская" — по названию ближайшей улицы Щербакова. Однако ее название изменили за ночь до открытия и она стала привычными киевлянам "Нивками".

Мастерам пришлось всего за несколько часов менять таблички станции, а на приглашениях вручную зарисовывали старое название и писали новое.

