Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какую станцию метро в Киеве переименовали за ночь до открытия

Какую станцию метро в Киеве переименовали за ночь до открытия

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 07:32
Метро в Киеве: какую станцию переименовали за ночь до открытия
Станция киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

"Нивки" — 13-тая станция метрополитена в Киеве. На ее платформы ежедневно спускаются тысячи киевлян и гостей города, которые спешат по делам. Эта станция имеет свою историю и является уникальной.

Новини.LIVE подробнее об этом расскажут.

Станция, которая была переименована за ночь до открытия

Станция "Нивки" расположена на Святошинско-Броварской (красной) линии метро, между станциями "Святошин" и "Берестейская". Рядом со станцией находятся Дубовая роща и живописный парк Нивки.

Конструкция станции является колонной, трехпролетной, мелкого заложения. Колонны и стены "Нивок" облицованы керамической кафельной плиткой. Стену украшена плиткой с растительными мотивами, а дверцы на путевой стене — керамическими плакетами с изображением фантастических животных. Одним из ее авторов стала Анна Шарай.

- фото 1
Станция метро "Нивки". Фото: Википедия

Станция была открыта 5 ноября 1971 года в составе участка "Завод Большевик" (ныне — "Шулявская") — "Святошино". Ей никак не могли подобрать подходящее название, впоследствии ее было решено назвать "Щербаковская" — по названию ближайшей улицы Щербакова. Однако ее название изменили за ночь до открытия и она стала привычными киевлянам "Нивками".

Мастерам пришлось всего за несколько часов менять таблички станции, а на приглашениях вручную зарисовывали старое название и писали новое.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об одной из заброшенных станций столичного метрополитена. Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", однако помешал экономический кризис. Сейчас ее применяют, чтобы выводить пассажиров из поездов на поверхность. Работники метрополитена также используют ее для технических нужд.

Также Новини.LIVE писали о реальной стоимости поездки в столичном метрополитене. По состоянию на апрель 2026 года она превышает 60 гривен. В КГГА также рассказали о планах развития подземки и расширения подвижного состава.

метро транспорт история
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации