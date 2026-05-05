График работы метро Харькова: интервалы движения поездов в мае

Дата публикации 5 мая 2026 07:32
Метро в Харькове: график работы и цена на проезд в мае 2026 года
Пассажир передвигается в харьковском метро. Фото: Харьковский метрополитен, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из транспортных артерий Харькова является метрополитен. Поезда подземки ежедневно доставляют пассажиров по делам, ее стены защищают во время массированных российских ударов. В мае 2026 года метро будет работать по обычному и стабильному графику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Как работает метро Харькова в мае 2026 года

Метро в Харькове насчитывает 30 станций, включая пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет", которые расположены на трех линиях метро (синяя, красная и зеленая) и соединяют разные районы города.

Харьковская подземка во время войны работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, после 20:00 время ожидания возрастает до 15-25 минут. В выходные дни интервал составляет 20 минут.

В комендантский час подземка открывает свои двери во время воздушной тревоги. Пассажирам надо обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

С 2022 года проезд в харьковском метро бесплатный, в мае 2026 года вход так же свободный для горожан и гостей города.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. Прежде всего достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

Также Новини.LIVE писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне. За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
