Проезд в Киеве: на каких маршрутах тарифы выросли до 30 грн

Маршрутка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве выросла стоимость проезда на отдельных маршрутах. Частные перевозчики объясняют такой шаг ростом расходов и цен на топливо.

Об этом сообщает "Киев24", передает Новини.LIVE.

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В Киеве подорожал проезд

Отмечается, что тарифы выросли сразу на нескольких маршрутах в Киеве. В частности, проезд подорожал на маршрутах №503 от метро "Червоный Хутор" до улицы Митрополита Шептицкого и №202 от метро "Святошин" до улицы Академика Булаховского.

Перевозчики обосновывают повышение тарифов ростом стоимости обслуживания и амортизации транспорта, а также подорожанием топлива.

Мнения киевлян по поводу повышения тарифов разделились. Часть пассажиров согласна с тем, что расходы выросли и зарплаты водителей должны соответствовать реалиям. Для других же граждан тариф в 30 грн является слишком высоким. Они подчеркивают, что повышение тарифов в военное время неуместно. Кроме того, у многих жителей заработная плата не росла.

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Новини.LIVE сообщали, что из-за ограничений движения через Днепр в Киеве снова взлетели цены на такси. Доехать с левого берега на правый местами обходится как минимум в 799 гривен, а в часы пик тариф подскакивает аж до 1500 гривен за одну поездку.

Также Новини.LIVE писали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.