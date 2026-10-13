Метро в Киеве: придется ли пассажирам платить за проезд во время желтого уровня тревоги

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Недавно в СМИ начала распространяться информация о том, что киевский метрополитен станет платным во время "желтой" тревоги. Представители столичной подземки пояснили, будут ли изменены правила в ближайшее время.

Об этом РБК-Украина сообщили в КП "Киевский метрополитен", передают Новини.LIVE.

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Платный проезд в метро Киева во время тревоги

Отмечается, что в соответствии с протоколом Совета обороны Киева от 14 мая 2022 года № 10 обеспечивается свободный и бесплатный проход населения на станции для укрытия во время тревоги.

Представители предприятия сообщили, что не получали никаких официальных поручений об отмене бесплатного проезда в метро во время «желтой» тревоги.

Однако в метрополитене не уточнили, обсуждают ли столичные власти такое решение и разрабатывают ли соответствующие изменения.

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В настоящее время в Киеве 46 станций метрополитена функционируют в качестве укрытий, и при любом уровне воздушной тревоги жители и гости города могут укрыться на них от российских атак.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему красная ветка метро не работает во время "желтого" уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Также Новини.LIVE писали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.