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Главная Транспорт В одной из стран Азии пассажиров будут перевозить беспилотные такси

В одной из стран Азии пассажиров будут перевозить беспилотные такси

Ua ru
24 сентября 2026 14:39
Waymo запускает первое беспилотное такси в Японии: что нужно знать пассажирам
Беспилотное такси Waymo. Фото: BBC

В столице Японии Токио в скором времени появятся беспилотные такси. Город получит футуристическое дополнение к своей знаменитой эффективной транспортной сети.

Об этом пишет Time Out, передает Новини.LIVE.

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Waymo запускает первое беспилотное такси в Японии

Американская компания по разработке автономных транспортных средств Waymo объявила о планах запуска полностью беспилотного такси в Токио в 2027 году.

Однако чтобы выйти первыми на рынок, Waymo необходимо будет получить все необходимые разрешения. Кроме того, компания и ее партнеры продолжают тестировать как саму технологию, так и механизм функционирования совместной деятельности.

Waymo и Cruise уже запустили беспилотные такси в США и Китае.

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Для реализации этого проекта компания объединяет усилия с японским приложением для вызова такси GO и оператором с многолетним опытом Nihon Kotsu.

Сначала планируется запуск небольшого автопарка, а затем его расширение до 100 автомобилей, которые будут доставлять пассажиров в ключевых районах Токио.

Пассажиры смогут заказывать автомобили как через приложение GO, так и через приложение Waymo.

Waymo с 2025 года тестирует технологии на дорогах Токио, сотрудничая с водителями компании Nihon Kotsu. Компания собирает картографические данные и помогает системе автономного управления ориентироваться в городе.

Тестирование охватывало семь районов Токио, где автомобили двигались по узким улицам столицы в условиях интенсивного движения и левостороннего движения.

Дело в том, что Япония сталкивается с проблемой старения населения и нехваткой профессиональных водителей, в частности в сфере такси.

Waymo и ее японские партнеры надеются, что автономные такси помогут дополнить транспортную сеть страны в условиях сокращения рабочей силы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а по субботам и в праздничные дни поезда не курсируют.

Также Новини.LIVE писали, что Япония тестирует гиперзвуковой пассажирский самолет. В перспективе самолет сможет преодолевать маршрут до США примерно за два часа. Самолет могут запустить в 2040-х годах, поскольку многие технические узлы еще не доведены до серийного уровня.

Япония транспорт такси
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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