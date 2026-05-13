В ЕС могут принять новые правила: пассажиры смогут бронировать билеты разных железнодорожных операторов в один клик

Еврокомиссия приняла предложения, которые должны упростить приобретение железнодорожных билетов в пределах ЕС Пассажиры будут иметь право на компенсацию в случае пропуска стыковочного рейса, даже если его будет осуществлять другая железнодорожная компания.

Благодаря недавно объявленному пакету услуг для пассажиров путешественники смогут бронировать билеты от разных железнодорожных операторов в рамках одной транзакции.

"Свобода передвижения — одно из крупнейших достижений Европы. Сегодня мы делаем еще один шаг вперед, делая путешествия по всем 27 государствам-членам проще, удобнее и более ориентированными на пассажиров", — подчеркнул комиссар по вопросам устойчивого транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.

Благодаря новым правилам пассажирам не только будет проще покупать билеты, их права также будут защищены в случае пропуска пересадки — даже если перевозки осуществляют разные железнодорожные компании.

Отныне пассажиры будут иметь право на перенаправление в конечный пункт назначения без необходимости оплачивать новый билет, а также получат компенсацию за общую задержку рейса.

Кроме того, если пассажиру придется остаться на ночь из-за пропущенного поезда, ему также компенсируют проживание и питание.

Согласно предложению, онлайн-платформы по продаже билетов, которые занимают более 50% рынка, при бронировании должны показывать все доступные варианты, в том числе и предложения конкурентов.

Европейская комиссия заявила, что нынешнему рынку "не хватает прозрачности", и что новые правила помогут это исправить.

Кроме того, железнодорожные операторы должны будут выставлять свои билеты на продажу в Интернете минимум за пять месяцев до отправления.

Новые правила должен утвердить Совет Европейского Союза и Европарламент. В частности, около 85 % законов принимаются в конце первого чтения или в начале второго.

