Программа "3000 км по Украине": как УЗ распределяет бесплатные места в поездах

Программа УЗ "3000 км по Украине".

В декабре прошлого года заработала программа "3000 км по Украине", благодаря которой украинцы получили возможность путешествовать поездами Укрзализныци бесплатно. Маршруты были определены на основе анализа заполненности поездов, акцентируя внимание на потребности жителей прифронтовых регионов. Украинцы могут использовать до четырех поездок суммарной протяженностью 3000 км.

О нюансах программы расскажет Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Как выделяются места по программе УЗ "3000 км по Украине"

К перевозчику обратилась пассажирка, которая активировала через Дію программу "3000 км по Украине". Она не смогла приобрести бесплатные билеты на поезд Интерсити Харьков-Киев, хотя направление подходит под определенный перечень программы.

Путешественница попросила объяснить компанию, как работает такая возможность, ведь поездки у нее есть, а воспользоваться ими она не может.

В УЗ ответили, что отображение отметки "3000 км по Украине" в системе продажи билетов происходит автоматически.

"Автоматизированная система продажи анализирует заполняемость поездов и в режиме реального времени может открывать для оформления только те места, которые с высокой вероятностью могут остаться непроданными в обычной продаже. Именно поэтому отметка программы в системе может периодически появляться или исчезать", — говорится в сообщении.

Таким образом, количество бесплатных мест не является фиксированным и формируется исключительно автоматически.

Перевозчик подчеркнул, не имеет технической возможности заранее определить или сообщить точное количество мест, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату.

В УЗ добавили, что бесплатные места могут появляться в случае возврата билетов другими пассажирами или в случаях, когда система определяет, что часть мест в поезде останется свободной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

