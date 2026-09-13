Путешествие на УЗ: на какие рейсы требуются бумажные билеты

Купе в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Большинство украинцев привыкли пользоваться электронными билетами на поезд. Укрзализныця не требует от пассажиров распечатывать посадочные талоны, однако существуют некоторые нюансы. В частности, на некоторых международных маршрутах от пассажиров требуют предъявить распечатанные посадочные талоны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

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На какие поезда стоит распечатывать билеты

Для большинства рейсов внутри страны пассажирам достаточно показать проводнику посадочные талоны на телефоне или другом гаджете.

Однако путешественникам, отправляющимся на поезде за границу, необходимо иметь при себе распечатанные билеты.

Такое требование перевозчик объясняет тем, что железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии проверяют бумажные посадочные документы.

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Они ставят отметки на распечатанных билетах, а также фиксируют необходимые данные для статистики и отчетности о перевозках.

Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:

009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

Для других маршрутов, в том числе и международных, пассажирам достаточно предъявить при посадке билет с QR-кодом на смартфоне или другом гаджете.

В приложении перевозчика можно скачать билет в формате PDF, чтобы распечатать его.

Проводник сканирует каждый посадочный талон с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

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