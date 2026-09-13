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Головна Транспорт Смартфону недостатньо: коли треба роздрукувати квитки УЗ

Смартфону недостатньо: коли треба роздрукувати квитки УЗ

Ua ru
13 вересня 2026 11:32
Подорож УЗ: на які рейси необхідні паперові квитки
Купе в потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Більшість українців звикли користуватися електронними квитками на потяг. Укрзалізниця не вимагає у мандрівників роздруковувати посадкові талони, проте передбачені нюанси. Зокрема, на деяких міжнародних маршрутах у мандрівників вимагають пред'явити друковані посадкові талони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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На які потяги варто друкувати квитки

Для більшості рейсів всередині країни пасажирам  достатньо показати провідникові посадкові талони у телефоні чи іншому гаджеті.

Проте мандрівникам, які вирушають потягом за кордон, необхідно мати при собі роздруковані квитки.

Таку вимогу перевізник пояснює тим, що залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині перевіряють паперові посадкові документи. 

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Вони роблять на роздрукованих квитках позначки, а також фіксують необхідні дані для статистики та звітності перевезень.

Пасажирам треба обов'язково друкувати квитки на потяги:

  • 009К Київ — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Київ;
  • 749Д Київ — Відень;
  • 149Д Відень — Київ;
  • 140Д Чоп — Відень;
  • 146Д Чоп — Відень;
  •  143Д Відень — Чоп. 

Для інших маршрутів, в тому числі й міжнародних, пасажирам достатньо пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті.

У застосунку перевізника можна завантажити pdf-квиток, щоб роздрукувати його.

Провідник сканує кожен посадковий талон застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Також Новини.LIVE писали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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