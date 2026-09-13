Подорож УЗ: на які рейси необхідні паперові квитки

Купе в потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Більшість українців звикли користуватися електронними квитками на потяг. Укрзалізниця не вимагає у мандрівників роздруковувати посадкові талони, проте передбачені нюанси. Зокрема, на деяких міжнародних маршрутах у мандрівників вимагають пред'явити друковані посадкові талони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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На які потяги варто друкувати квитки

Для більшості рейсів всередині країни пасажирам достатньо показати провідникові посадкові талони у телефоні чи іншому гаджеті.

Проте мандрівникам, які вирушають потягом за кордон, необхідно мати при собі роздруковані квитки.

Таку вимогу перевізник пояснює тим, що залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині перевіряють паперові посадкові документи.

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Вони роблять на роздрукованих квитках позначки, а також фіксують необхідні дані для статистики та звітності перевезень.

Пасажирам треба обов'язково друкувати квитки на потяги:

009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Для інших маршрутів, в тому числі й міжнародних, пасажирам достатньо пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті.

У застосунку перевізника можна завантажити pdf-квиток, щоб роздрукувати його.

Провідник сканує кожен посадковий талон застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

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